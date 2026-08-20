Siete horas de angustia: encontraron a la nena desaparecida en San Luis

Nancy Aitana Isabela Ibarra, de 3 años, fue encontrada con vida durante la madrugada del miércoles en San Luis, luego de permanecer unas siete horas desaparecida. La nena estaba dormida en una construcción ubicada a pocos metros de su casa y fue localizada por un perro de rastreo durante un amplio operativo policial.

Nancy Aitana Isabela Ibarra, la nena de tres años que era buscada desde la tarde del martes en la zona oeste de la ciudad de San Luis, fue encontrada con vida durante la madrugada de este miércoles. Estaba dormida en una construcción ubicada a pocos metros de su vivienda y fue trasladada para ser revisada por personal sanitario.

El hallazgo se produjo después de unas siete horas de búsqueda y puso fin a un amplio operativo que involucró a alrededor de 100 policías, perros de rastreo y personal de distintas áreas de seguridad.

La desaparición había sido denunciada durante la tarde, cuando Nancy Aitana dejó de ser vista mientras jugaba con sus hermanos en una vivienda ubicada en el Parque Industrial Norte, cerca de una fábrica abandonada.

La noticia del hallazgo fue confirmada por el subjefe de la Policía de San Luis, Néstor Miranda, y por la fiscal Antonella Córdoba. La menor fue encontrada sana y salva y posteriormente se reencontró con su madre.

Según la información conocida tras el operativo, la nena se encontraba en una pequeña construcción cercana a su casa. Los investigadores creen que habría llegado hasta allí por sus propios medios y se habría quedado dormida.

La búsqueda se concentró especialmente en los alrededores de la vivienda luego de que el análisis de cámaras de seguridad permitiera establecer que la menor no habría salido del área del Parque Industrial Norte.

Con perros especializados, los efectivos recorrieron distintas construcciones de la zona. Finalmente, uno de los animales logró localizar a Nancy, que estaba dentro de la edificación.

El operativo había comenzado pasadas las 18 del martes y durante varias horas mantuvo en vilo a familiares, vecinos y buena parte de la provincia.

La fotografía de Nancy, con el rostro y el pijama que llevaba al momento de desaparecer, comenzó a circular rápidamente por WhatsApp y redes sociales. Miles de personas colaboraron replicando la imagen y ayudaron a ampliar el alcance de la búsqueda.

La reacción de la población también estuvo atravesada por el recuerdo de la desaparición de Guadalupe Lucero, ocurrida en San Luis en 2021. Ese antecedente generó una inmediata movilización ciudadana ante la desaparición de la pequeña.

Durante la noche, además, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía y difundió la imagen de Nancy a nivel nacional.

Una vez localizada, la niña recibió asistencia médica para comprobar su estado de salud. De acuerdo con la información preliminar, se encontraba en buen estado y fue trasladada para realizar los controles correspondientes.

El hallazgo generó alivio y emoción entre los familiares, vecinos y efectivos que participaron del operativo. Tras horas de incertidumbre, Nancy Aitana volvió finalmente con su familia.