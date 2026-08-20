San Luis: elevaron a juicio una causa por un violento ataque a tiros

La Fiscalía pidió 12 años de prisión para Ulises Thiago Suárez Lanza, acusado de dispararle por la espalda a un joven de 17 años en San Luis y provocarle una lesión medular que derivó en paraplejia. El juez admitió la acusación y la causa quedó habilitada para avanzar a juicio oral.

La Fiscalía pidió 12 años de prisión para Ulises Thiago Suárez Lanza, acusado de dispararle por la espalda a un joven de 17 años y provocarle una lesión medular que derivó en paraplejia. El juez de Garantía N° 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes, admitió la acusación y habilitó el avance de la causa hacia el juicio oral.

Suárez Lanza está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y permanece detenido con prisión preventiva desde el momento del hecho.

El ataque ocurrió el 7 de julio de 2025, entre las 14 y las 15, en calle 25 de Mayo de la ciudad de San Luis. Según la acusación fiscal, la víctima circulaba en motocicleta cuando se encontró con el acusado, a quien conocía y con quien habría mantenido conflictos previos.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, ambos comenzaron una discusión que incluyó insultos. Cuando el joven decidió retirarse del lugar en su motocicleta, Suárez Lanza habría efectuado al menos dos disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la víctima y afectó la médula espinal. El joven fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo y permaneció internado en terapia intensiva.

La rápida intervención médica permitió salvarle la vida, pero el ataque le provocó secuelas permanentes. Actualmente continúa con el proyectil alojado en la médula espinal y no puede ser sometido a una intervención quirúrgica.

El fiscal de Instrucción en lo Penal N° 3, Esteban Roche, sostuvo que Suárez Lanza fue el autor del ataque y calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Para establecer la pena solicitada, la Fiscalía consideró como atenuante que el acusado no registra antecedentes penales. Como agravantes, señaló la gravedad de las consecuencias para la víctima y las circunstancias del ataque.

En particular, Roche sostuvo que el disparo habría sido efectuado por la espalda y cuando el joven se retiraba, además de haber ocurrido en la vía pública, donde otras personas podrían haber resultado heridas.

Durante la audiencia de control de acusación, el abogado defensor Rodolfo Mercau cuestionó la hipótesis fiscal y presentó una versión alternativa sobre la mecánica del hecho y la responsabilidad de su representado.

El juez Flores Leyes consideró que las diferencias entre ambas teorías deberán resolverse durante el juicio oral, mediante la producción y valoración de las pruebas.

El magistrado también determinó que la acusación fiscal cumplía con los requisitos formales y no presentaba vicios que impidieran continuar con el proceso.

De esta manera, la causa quedó habilitada para avanzar a la etapa de juicio. Será el debate oral el que determine, a partir de las pruebas que se incorporen, si Suárez Lanza es penalmente responsable por el ataque.

El Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá definir en las próximas semanas la fecha del juicio oral.