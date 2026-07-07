San Luis mejoró en Aprender 2025 y superó la media nacional en Lengua

Las Pruebas Aprender 2025 mostraron una mejora en los aprendizajes de los alumnos de sexto grado de San Luis. La provincia superó la media nacional en Lengua y registró avances en Matemática, con el mayor crecimiento entre estudiantes de sectores más vulnerables.

San Luis registró una mejora en los resultados de las Pruebas Aprender 2025 y quedó por encima del promedio nacional en Lengua. Según los datos de la evaluación nacional, el 79,3% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorio y avanzado en esa materia, mientras que en Matemática la cifra llegó al 54,1%.

En Lengua, la provincia mostró un crecimiento de 12,1 puntos porcentuales respecto de la medición realizada en 2023. Con ese resultado, San Luis superó la media nacional, ubicada en 76,9%, por una diferencia de 2,4 puntos.

En Matemática, el desempeño también presentó una evolución positiva. El porcentaje de estudiantes que alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado fue del 54,1%, lo que representa una suba de 5,3 puntos frente a la evaluación anterior. El incremento provincial se ubicó levemente por encima de la mejora promedio nacional, que fue del 5%.

Uno de los aspectos destacados del informe es que los mayores avances se registraron entre los estudiantes pertenecientes a sectores de menor nivel socioeconómico, tanto en Lengua como en Matemática.

En Lengua, los alumnos de nivel socioeconómico bajo pasaron de un 51,5% de desempeños satisfactorios o avanzados en 2023 a un 73,25% en 2025, con una mejora de 21,75 puntos porcentuales.

En el grupo de nivel socioeconómico medio, el resultado aumentó de 66,4% a 78,1%, mientras que entre los estudiantes de nivel alto el crecimiento fue de 79% a 84,85%.

Los datos muestran que la mayor recuperación se produjo entre los sectores más vulnerables, reduciendo la diferencia de rendimiento respecto de otros grupos.

En Matemática también hubo mejoras según el nivel socioeconómico. Entre los alumnos de sectores bajos, el porcentaje de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado pasó de 34,8% a 45,9%, con una suba de 11,1 puntos.

En el nivel medio, el avance fue de 47,9% a 51%, mientras que en los sectores altos pasó de 59,6% a 62,5%.

Los resultados de Aprender 2025 ubican a San Luis dentro de las jurisdicciones que mostraron una evolución positiva en los aprendizajes de sexto grado, con una mejora especialmente marcada en Lengua y en los sectores de menor nivel socioeconómico.