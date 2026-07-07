Golpe al narcotráfico: incautaron cocaína valuada en casi $4 millones en Villa Mercedes

Tres allanamientos simultáneos en Villa Mercedes terminaron con dos detenidos, el secuestro de cocaína valuada en casi $4 millones, marihuana, un arma con la numeración adulterada, dinero en efectivo y tres vehículos. La investigación sigue bajo la órbita de la Justicia Federal.

Dos hombres fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en el barrio Eva Perón II de Villa Mercedes, donde la Policía secuestró cocaína valuada en casi $4 millones, marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivo y tres vehículos presuntamente vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos fueron concretados por efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N.º 2, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a pedido de la Fiscalía Federal, y se ejecutaron de manera simultánea en distintos domicilios del barrio Eva Perón II, con el objetivo de desarticular presuntos puntos de venta de droga.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 163,5 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios listos para su comercialización. Según la estimación policial, esa cantidad permitía obtener unas 654 dosis, cuyo valor en el mercado ilegal asciende a aproximadamente $3.924.000.

Además, fueron incautados marihuana, cinco plantas de cannabis, una balanza de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, diez teléfonos celulares y más de $180.000 en efectivo.

En los allanamientos también se secuestró un arma de fuego calibre 32 con la numeración adulterada y diez municiones, elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal para determinar su procedencia y posible vinculación con la investigación.

Como parte del procedimiento, la Policía incautó tres vehículos presuntamente utilizados en la actividad investigada: un Renault Clío, una motocicleta Honda GLH y un Volkswagen Bora.

Por disposición de la Fiscalía Federal, fueron detenidos e incomunicados los dos principales investigados, un joven de 24 años y un hombre de 44. Ambos permanecen alojados en dependencias de la Unidad Regional de Orden Público N.º 2 y serán indagados en las próximas horas.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar el grado de participación de los detenidos y avanzar con el análisis de los elementos secuestrados durante los operativos.