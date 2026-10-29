San Luis lidera la mora entre las pymes junto con Formosa

San Luis comparte con Formosa el primer puesto nacional en morosidad entre las pymes: el 23,5% de las empresas deudoras registra atrasos en sus pagos. El relevamiento de agosto del Mapa de la Deuda contabilizó más de $7.592 millones en obligaciones impagas de pequeñas y medianas empresas puntanas y ubicó a la provincia entre las jurisdicciones con mayores dificultades financieras empresariales.

San Luis comparte con Formosa el primer puesto nacional en morosidad entre las pequeñas y medianas empresas (pymes): el 23,5% de las firmas deudoras de ambas provincias registra atrasos en sus pagos, según los datos de agosto de 2026 del Mapa de la Deuda. El relevamiento también ubica a San Luis en el segundo lugar entre las jurisdicciones con mayor mora en el conjunto de las empresas, con un 22,9%.

En el segmento pyme, San Luis registra 2.438 deudores y 574 empresas con obligaciones en mora. El monto total adeudado asciende a $71.270,21 millones, de los cuales $7.592,20 millones presentan atrasos en los pagos.

La situación también alcanza al resto del entramado empresarial. Si se considera el conjunto de las compañías de la provincia, hay 7.531 deudores y 1.726 con deudas en mora. El monto total adeudado llega a $992.404,36 millones, mientras que la deuda atrasada suma $168.851,83 millones.

Entre los monotributistas y trabajadores autónomos, el 19,7% de quienes tienen deudas registra atrasos. En este grupo, el relevamiento contabiliza 33.378 deudores y 6.580 en mora, con obligaciones impagas por $37.221,08 millones.

Las empresas más chicas, las más afectadas

A nivel nacional, los datos del Mapa de la Deuda muestran que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras varían según el tamaño de las empresas. En las pequeñas firmas, el 12,07% registra deudas en mora, mientras que entre las medianas la proporción del monto adeudado que presenta atrasos alcanza el 7,34%. En las microempresas, la mora representa el 17,73% del dinero adeudado.

La construcción, la industria vinculada con bienes de consumo y el comercio aparecen entre las actividades más comprometidas. Según el relevamiento, las microempresas de la construcción registran una mora cercana al 28% del monto adeudado, uno de los valores más elevados entre los sectores analizados.

El informe fue elaborado a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central y forma parte del módulo empresarial del Mapa de la Deuda, una iniciativa impulsada por el Centro de Estudios para la Ciudad y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

Los datos permiten dimensionar las dificultades financieras que atraviesan las empresas de menor escala. La morosidad no solo compromete la capacidad de afrontar obligaciones, sino que también puede limitar el acceso a nuevos créditos y afectar la cadena de pagos. Para las pymes, que cumplen un papel central en la actividad productiva y el empleo, la evolución de estos indicadores será clave para medir la continuidad de sus operaciones.