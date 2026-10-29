San Luis Comic-Con celebra su 13ª edición con invitados destacados

La San Luis Comic-Con realizará su 13ª edición del 30 de octubre al 1º de noviembre en Arenas de La Punta. Habrá figuras del doblaje y la historieta, videojuegos, concursos de cosplay, música en vivo y actividades para toda la familia. Las entradas cuestan $15.000 por día o $40.000 para las tres jornadas.

La San Luis Comic-Con celebrará su 13ª edición del viernes 30 de octubre al domingo 1º de noviembre en el complejo Arenas de La Punta, con tres jornadas dedicadas a las historietas, el doblaje, la animación, los videojuegos y el cosplay. El encuentro se desarrollará de 14:30 a 20:30 y contará con invitados, espectáculos, concursos y propuestas para toda la familia.

Uno de los principales atractivos será la presencia de Ale Graue, actor de doblaje conocido por interpretar a Dipper Pines en la serie animada Gravity Falls. Participará el sábado y el domingo, con presentaciones y actividades vinculadas con Dragon Pod, un podcast dedicado al universo de Dragon Ball. También habrá encuentros especiales con el artista bajo la modalidad paga de meet and greet.

La historieta tendrá un lugar central con la participación de Germán Peralta, dibujante argentino que trabaja para Marvel Comics y compartirá su experiencia en títulos como Daredevil y Thanos. La lista de invitados incluye además a Julio Azamor, Carina Altonaga, Kristian Rossi y Nicolás Di Mattia, quienes presentarán sus trabajos y conversarán sobre el proceso creativo.

La animación también tendrá protagonismo con Daniel Duche, director de La huella de oro, una producción argentina disponible en HBO Max. Durante la convención se proyectará la serie y el realizador participará de encuentros con el público y con artistas interesados en conocer su trayectoria en la industria.

Entre las propuestas interactivas estará Sentencia Astral, un videojuego de estilo beat ’em up con estética retro, basado en el cómic homónimo creado por Augusto Caruso, Martín Macri y Exequiel Devoto, con dibujos de Marcelo Sosa. También habrá demostraciones de escultura y modelado a cargo de artistas como Juan Riera y Exequiel Devoto.

El cosplay y las performances volverán a ocupar un lugar importante en la programación. Entre los invitados figuran Kiryuu Misaki, Tixtume, Jessy Depp y Gabriel Coria, caracterizado como Kratos, además de The Batman Córdoba, Acrospider y Gaby Delmónico. A esto se sumarán concursos de cosplay, batallas de dibujantes, actividades de K-pop y música en vivo con DeLorean Zeta, que interpretará clásicos de series y animes de las décadas de 1980 y 1990.

La convención tendrá dos escenarios. El principal estará conducido por Gastón Velásquez, mientras que Jules de Menta realizará entrevistas en el salón del patio de comidas. También se instalarán espacios para fotografías inspirados en personajes y producciones como El extraño mundo de Jack, Neon Genesis Evangelion y Spider-Man Noir.

Otro de los espacios destacados será el Callejón de los Artistas, que reunirá entre 30 y 35 dibujantes, muchos de ellos de San Luis. La propuesta busca acercar al público al trabajo de los creadores y ofrecer a artistas emergentes la posibilidad de compartir experiencias con profesionales de la industria.

Para Caruso, uno de los organizadores, el crecimiento del encuentro se refleja en la comunidad que se formó a lo largo de los años. Algunos visitantes que comenzaron a asistir cuando eran chicos hoy regresan como artistas o emprendedores, una evolución que el organizador considera parte del valor cultural de la convención.

La organización estima que el evento convoca habitualmente a unas 9.000 personas por edición y está a cargo de un equipo de diez integrantes. La propuesta busca reunir distintas expresiones de la cultura pop, desde el cómic y el anime hasta la música, el coleccionismo y los videojuegos.

Las entradas cuestan $15.000 por día o $40.000 por el abono para las tres jornadas. La San Luis Comic-Con se desarrollará del 30 de octubre al 1º de noviembre, de 14:30 a 20:30, en el complejo Arenas de La Punta.