Quines: una adolescente hirió con un cuchillo a una mujer de 34 años

Una mujer de 34 años fue herida con un cuchillo durante una pelea en Quines, San Luis, y permanece internada en terapia intermedia. Una adolescente de 16 años se presentó en la comisaría junto a su madre y aseguró que actuó para defenderse de una agresión con un palo. La Justicia investiga las circunstancias del episodio.

Una mujer de 34 años permanece internada en el Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis luego de ser herida con un arma blanca durante un enfrentamiento con una adolescente de 16 años en Quines. El episodio ocurrió alrededor de las 00.15 del miércoles 28 de octubre y es investigado por la Justicia para determinar cómo comenzó la pelea y en qué circunstancias se produjo la lesión.

Según el informe policial, los efectivos de la Comisaría Distrito 15 fueron alertados luego de que la mujer ingresara al hospital local con una herida de arma blanca. Poco después, la adolescente se presentó en la dependencia acompañada por su madre y contó que había mantenido una pelea con la víctima.

En su declaración, la joven sostuvo que la mujer había ido hasta su domicilio y comenzó a golpearla con un palo. Según esa versión, tomó un cuchillo para defenderse y la hirió. La afirmación de que actuó en legítima defensa forma parte de su testimonio y deberá ser evaluada durante la investigación.

Tras presentarse en la comisaría, la adolescente fue trasladada al hospital de Quines para ser examinada por un médico. En tanto, debido a la gravedad de la lesión, la mujer de 34 años fue derivada en ambulancia al Hospital Central Ramón Carrillo, en la capital provincial.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 6 de la Primera Circunscripción Judicial, dirigida por la fiscal Linda Maluf. Las actuaciones fueron caratuladas como «Averiguación lesiones con arma blanca» y cuentan con la intervención de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

Los investigadores deberán establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento, verificar la versión de la adolescente y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no se informó oficialmente que la joven haya quedado detenida.