San Luis invirtió cerca de $1.000 millones en festivales y apunta a ampliarlos

El Gobierno provincial destacó el impacto turístico y económico del programa de festivales, que convocó a unas 500.000 personas, aunque evitó precisar el destino de los fondos.

El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, realizó un balance del programa de festivales impulsado por el Gobierno provincial y destacó el impacto turístico y económico de la iniciativa, aunque evitó brindar precisiones sobre el monto total invertido.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que el programa superó las expectativas iniciales. “Son 59, que en realidad son más noches, porque varios de los festivales han tenido varias jornadas”, explicó, en referencia al plan “50 Festivales”. Además, remarcó el alcance territorial de la propuesta: “Cada pueblo, hasta incluso algunos parajes, han presentado y han tenido su festival”.

Según detalló, algunos eventos lograron convocatorias masivas en localidades pequeñas. “Hay festivales que se hicieron en pueblitos de 400, 500 o mil habitantes, y reunieron a más de 7.000 personas”, indicó.

Álvarez Pinto sostuvo que la iniciativa permitió articular distintas dimensiones culturales y económicas. “Ha ido uniendo la identidad del pueblo, la actividad turística, el movimiento económico y la industria cultural”, afirmó.

Sin embargo, al ser consultado por el dinero destinado a los municipios, el ministro no ofreció cifras precisas. “Ha sido una inversión del gobierno muy importante, alrededor de mil millones de pesos estuvo distribuido”, señaló, sin detallar cómo se asignaron los fondos ni cuánto recibió cada localidad.

No es la primera vez que el funcionario evita dar precisiones. A fines de enero, ante una consulta similar, había respondido que no contaba con los montos y que existía una categorización según la envergadura de cada festival.

Como antecedente, datos publicados en el Boletín Oficial indican que en la temporada 2025 el Gobierno destinó $425 millones a 35 municipios. En comparación, la inversión estimada para 2026 más que duplica esa cifra, en línea con el crecimiento del programa.

Más allá de las críticas por la falta de detalle, el ministro defendió los resultados. “Estamos convencidos de que ha sido una gran inversión para la provincia, porque ha generado mucho movimiento”, aseguró, y afirmó que el impacto económico “fue muy superior” al gasto realizado.

Según cifras oficiales, los festivales convocaron a unas 500.000 personas. De ese total, el 55% correspondió a residentes de la provincia y el 45% a turistas de otras regiones.

En paralelo, el director de Calidad y Desarrollo Turístico, José Picco, informó que el último fin de semana largo dejó una ocupación promedio del 77%, con picos del 92% en San Francisco, 89% en Potrero de los Funes y 88% en Villa de Merlo. El impacto económico fue estimado en $3.600 millones, con un gasto promedio de $85.500 por turista y una estadía media de dos noches.

De cara al futuro, Álvarez Pinto adelantó que el programa continuará e incluso podría ampliarse. “Lo vamos a seguir haciendo”, afirmó, y señaló que se evalúa incorporar asociaciones civiles como organizadoras y alcanzar hasta 100 noches de festivales.

Además, indicó que durante la temporada baja se buscará fortalecer el turismo de reuniones y los eventos privados para sostener la actividad económica en la provincia.