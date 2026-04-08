Imagen de gobernadores: Poggi sigue alto, pero perdió más de 3 puntos de imagen

El gobernador Claudio Poggi se ubicó segundo en el ranking nacional de imagen con un 55,3%, aunque registró una caída de más de tres puntos respecto de la medición anterior.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se mantiene entre los tres mandatarios provinciales con mejor imagen del país, aunque registró una caída en abril, según el último ranking elaborado por la consultora CB Global Data.

De acuerdo al informe, Poggi se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional con un 55,3% de imagen positiva. El primer puesto fue para Hugo Passalacqua, de Misiones, con un 55,8%, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Gustavo Sáenz, de Salta, con un 55,1%.

A pesar de sostenerse en el podio, el mandatario puntano sufrió un descenso respecto de la medición anterior, cuando lideraba el ranking con un 58,5%. La baja supera los tres puntos porcentuales.

En cuanto al desglose de su imagen en la provincia, el 30,8% de los encuestados calificó su gestión como “muy buena” y el 24,5% como “buena”. En contrapartida, el 23,8% la consideró “muy mala” y el 18,9% “mala”, mientras que un 2% no respondió.

En los últimos puestos del ranking nacional se ubicaron Ricardo Quintela (La Rioja), con un 42,8% de imagen positiva; Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,0%; y Axel Kicillof (Buenos Aires), con 45,5%.

El relevamiento en la provincia de San Luis se realizó entre el 1 y el 4 de abril sobre una muestra de 892 casos.

El informe también incluyó un ranking de intendentes de capitales provinciales. En ese apartado, el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, se posicionó en el octavo lugar con un 54,6% de imagen positiva.

Al igual que el gobernador, Hissa registró una leve caída respecto de la medición anterior, cuando alcanzaba el 55,0%. En el desglose, el 23,4% calificó su gestión como “muy buena” y el 31,2% como “buena”, mientras que el 29,3% la consideró “muy mala” y el 14,7% “mala”. Un 1,4% no respondió.

El ranking de intendentes es liderado por Jorge Jofré, de Formosa capital, con un 60,4%, seguido por Leonardo Stelatto, de Posadas, con un 60,2%, y Gustavo Sastre, de Puerto Madryn, con un 58,6%.

En los últimos lugares se ubicaron Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Julio Alak (La Plata) y Roy Nikisch (Resistencia).

La medición en la ciudad de San Luis se realizó sobre una muestra de 581 casos, también entre el 1 y el 4 de abril.