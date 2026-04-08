Misterio por la muerte de Fernando Gil: su familia denuncia encubrimiento

La muerte de Fernando Gil, hallado sin vida junto al río San Luis, está rodeada de dudas y tensión. Mientras la Justicia ordenó allanamientos y mantiene bajo reserva los resultados de la autopsia, la familia denuncia que el joven fue asesinado en una vivienda cercana y exige respuestas ante lo que consideran un posible encubrimiento.

La investigación por la muerte de Fernando Edilson Gil, el joven de 26 años hallado sin vida a la vera del río San Luis, suma tensión e incertidumbre. Mientras la Justicia avanza con medidas de prueba, la familia descarta una muerte natural o accidental y apunta directamente a un posible crimen seguido de encubrimiento.

“Fernando entró con vida a esa casa y salió muerto”, afirmó su hermano Andrés, visiblemente conmocionado, al regresar al lugar donde fue encontrado el cuerpo, en inmediaciones del complejo penitenciario provincial.

Según reconstruyeron sus allegados, el jueves por la noche el joven salió de su casa para ver el partido de Boca en la vivienda de un amigo y compañero de trabajo, ubicada muy cerca de donde luego apareció sin vida. Ese habría sido el último lugar donde se lo vio con vida.

En este contexto, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial ordenó dos allanamientos en la ciudad de San Luis. Las medidas son encabezadas por el fiscal Javier Amitrano y la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, no se informaron los resultados de la autopsia ni de los análisis complementarios, datos que serán determinantes para establecer qué ocurrió.

Durante la jornada, familiares y amigos se concentraron en las inmediaciones de la vivienda señalada, en reclamo de respuestas. Andrés Gil incluso recorrió la zona por su cuenta en busca de cámaras de seguridad. “Estoy seguro de que lo mataron acá adentro”, sostuvo, y cuestionó el accionar policial: “No hacen absolutamente nada”.

El cuerpo de Fernando fue hallado el lunes, tras varios días de búsqueda, lo que profundizó la conmoción en la zona. Desde entonces, crecen las sospechas y el malestar de los allegados, que no descartan que se trate de un homicidio.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo estricta reserva. El resultado de la autopsia aparece como la pieza clave para comenzar a reconstruir las últimas horas del joven y determinar si se trató de una muerte violenta.