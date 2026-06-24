San Luis instituyó el Día de Concientización por desapariciones

El Senado de San Luis aprobó una ley que instituye el 14 de junio como Día de Concientización sobre la Desaparición de Niños y Adolescentes, inspirada en el caso de Guadalupe Lucero. La norma busca reforzar la prevención y la respuesta ante desapariciones.

La Cámara de Senadores de San Luis convirtió en ley este martes el proyecto que establece el 14 de junio como Día de Concientización sobre la Desaparición de Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa inspirada en el caso de Guadalupe Belén Lucero Cialone.

La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue aprobada por mayoría con los cinco votos del oficialismo. El principal punto de debate volvió a ser la elección de la fecha para la conmemoración.

El proyecto tiene como objetivo promover la prevención, la reflexión social y el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda ante casos de menores cuyo paradero se desconoce.

Durante el tratamiento legislativo, el senador Sergio Guardia defendió la iniciativa y remarcó la importancia de generar conciencia social, difundir protocolos de actuación y reforzar el compromiso comunitario frente a este tipo de situaciones.

En contraposición, el bloque Justicialista propuso un despacho en minoría para establecer la jornada el 25 de mayo, en línea con el Día Internacional de los Niños Desaparecidos. Sin embargo, no hubo intervención de los legisladores opositores durante la sesión, más allá de la lectura del articulado.

Tras la votación, el proyecto fue aprobado sin modificaciones y se convirtió en ley.

Guardia sostuvo luego que la fecha elegida no debía opacar el objetivo central de la norma. En ese sentido, señaló que la iniciativa busca concientizar a la sociedad y mejorar la respuesta ante situaciones de desaparición.

El legislador destacó además el rol de instituciones como escuelas, clubes y academias en la activación de alertas tempranas y en la colaboración con las autoridades.

Por su parte, la diputada Claudia Díaz, autora del proyecto, celebró la sanción definitiva y explicó que se buscó no personalizar la iniciativa exclusivamente en el caso de Guadalupe para facilitar su aprobación y ampliar su alcance.

Díaz defendió la elección del 14 de junio al señalar que se trata de una fecha simbólica para la provincia y cuestionó la propuesta opositora de utilizar el 25 de mayo, al que consideró una jornada inadecuada para este tipo de concientización.

La legisladora también subrayó que la ley incorpora el color amarillo como símbolo de alerta temprana y prevención ante la desaparición de menores, además de promover actividades educativas y de difusión.

La nueva norma establece así el 14 de junio como jornada anual de concientización sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la provincia de San Luis, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante casos de desaparición.