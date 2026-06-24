En San Luis cayó el empleo y subió la desocupación

Según el Indec, en el primer trimestre de 2026 cayó el empleo y aumentó la desocupación en el Gran San Luis. El empleo bajó al 42,5% y la desocupación subió al 2,7%, en comparación con el cierre de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en el primer trimestre de 2026 el aglomerado del Gran San Luis registró una caída del empleo y un aumento de la desocupación, según el informe “Mercado de trabajo – Tasas e indicadores socioeconómicos”.

El estudio abarca la zona comprendida por la ciudad de San Luis, Juana Koslay, La Punta y alrededores, y muestra una tasa de empleo del 42,5% y una desocupación del 2,7%.

En comparación con el último trimestre de 2025, el empleo cayó 2,1 puntos porcentuales, al pasar del 44,6% al 42,5%. En paralelo, la desocupación aumentó del 1,5% al 2,7%.

También se registró un incremento en la subocupación, que subió del 6,2% al 7,3%, mientras que los ocupados demandantes de empleo pasaron del 8,3% al 8,4%.

Con estos indicadores, el Gran San Luis se ubica 2,3 puntos por debajo de la media nacional en tasa de empleo, estimada en 44,8% para el período relevado. En materia de desocupación, la provincia se mantiene por debajo del promedio nacional, que fue del 7,8%.

El informe también repasa la evolución histórica de la desocupación en la provincia, cuyos picos recientes se registraron en el cuarto trimestre de 2020 (4,9%) y el tercer trimestre de 2021 (4,7%).

El Indec recuerda además las definiciones metodológicas utilizadas: se considera ocupada a toda persona que haya trabajado al menos una hora durante la semana de referencia, mientras que la desocupación incluye a quienes no tienen empleo, buscan activamente trabajo y están disponibles para incorporarse.

En tanto, quienes no trabajan ni buscan empleo integran la población inactiva, que en Argentina alcanza el 51,4%.

Por último, la subocupación agrupa a personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y que manifiestan disponibilidad para trabajar más horas.