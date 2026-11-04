San Luis habilitó un crédito fiscal para contribuyentes

San Luis habilitó un régimen que permite convertir saldos a favor de Ingresos Brutos en créditos fiscales transferibles para cancelar deudas de impuestos provinciales. El beneficio alcanza a quienes registraban esos saldos al 31 de mayo de 2026 y podrá solicitarse hasta el 31 de marzo de 2027.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) de San Luis habilitó el trámite para solicitar el Certificado de Crédito Fiscal Transferible, un beneficio que permite a determinados contribuyentes utilizar saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para cancelar deudas de otros tributos provinciales.

La medida forma parte del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), establecido por la Ley N.º VIII-1210-2026. El procedimiento fue reglamentado mediante la Resolución General N.º 021-DPIP-MHIP-2026.

Pueden solicitarlo los contribuyentes de Ingresos Brutos bajo el régimen directo y aquellos alcanzados por el Convenio Multilateral con sede en San Luis, siempre que hayan declarado saldos a favor al 31 de mayo de 2026.

El certificado podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales cuyos vencimientos sean anteriores a esa fecha. Entre ellas se encuentran las correspondientes a los impuestos Inmobiliario; a los Automotores, Acoplados y Motocicletas; sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.

El plazo para iniciar la solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2027. La herramienta apunta a que los contribuyentes puedan aprovechar créditos acumulados y aplicarlos al pago de otras obligaciones fiscales.

Los requisitos y los pasos para realizar el trámite se encuentran disponibles en la página oficial de la DPIP, dentro de la sección «Normativa», apartado «Resoluciones».