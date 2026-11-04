Natalia Carranza asumirá interinamente el Ministerio de Turismo

Natalia Carranza asumirá de manera interina el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis tras el regreso de Juan Álvarez Pinto a la intendencia de Villa de Merlo. Permanecerá en el cargo hasta que Claudio Poggi designe a un nuevo ministro. La agenda turística continuará con los 50 Festivales y las campañas de promoción.

La secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, quedará a cargo de manera interina del Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis, luego de que Juan Álvarez Pinto retomara sus funciones como intendente de la Villa de Merlo. La funcionaria permanecerá al frente de la cartera hasta que el gobernador Claudio Poggi designe a un nuevo ministro.

La decisión fue comunicada por el Gobierno provincial el martes 3 de noviembre y se enmarca en la reorganización del gabinete tras la salida de Álvarez Pinto, cuyo regreso a la conducción del municipio merlino había sido acordado previamente con el mandatario.

El exministro había continuado en funciones dentro del Ejecutivo provincial hasta el domingo 1 de noviembre. Su retorno a la intendencia se concretó a partir del lunes 2, según lo anunciado oficialmente.

Desde el Gobierno señalaron que el cambio de autoridades no modificará la planificación de la temporada turística. La agenda del área continuará con el programa “50 Festivales” y las campañas de promoción de los destinos de San Luis, tanto en el ámbito regional como nacional.

Por el momento, no se informó quién será el reemplazante definitivo de Álvarez Pinto ni cuándo se anunciará la designación. La definición quedará en manos de Poggi.