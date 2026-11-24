Las fuertes lluvias provocaron la crecida del Río Nuevo, inundaron caminos rurales y obligaron a desplegar operativos de rescate en El Morro y Juan Jorba. Bomberos evacuaron a una familia con menores y asistieron a automovilistas. Además, hubo cortes preventivos sobre la ruta provincial 1.

Las fuertes tormentas registradas el lunes 23 de noviembre provocaron inundaciones, crecidas de ríos y complicaciones en distintos sectores del sur de San Luis. Las zonas más afectadas fueron El Morro y Juan Jorba, donde los bomberos debieron evacuar a una familia con menores de edad y asistir a automovilistas que quedaron atrapados en vehículos.

Uno de los operativos se desarrolló en El Morro, donde una dotación de Bomberos Voluntarios El Fortín, de Villa Mercedes, intervino para evacuar a una familia. Debido al avance del agua y las condiciones del terreno, los rescatistas utilizaron equipamiento específico para tareas acuáticas y un bote.

En paralelo, otra dotación trabajó sobre la ruta provincial 1, a la altura de Juan Jorba, para asistir a personas que habían quedado varadas dentro de sus vehículos. En el procedimiento también participaron efectivos de la Policía de San Luis y personal de Defensa Civil.

Creció el Río Nuevo y cortaron sectores de la ruta 1

Las mayores complicaciones se registraron en la cuenca de El Morro, donde las precipitaciones provocaron una importante crecida del Río Nuevo. El agua avanzó sobre caminos rurales y sectores próximos a la ruta provincial 33, lo que dificultó la circulación y el acceso a establecimientos rurales.

La situación también obligó a interrumpir preventivamente el tránsito en al menos dos puntos de la ruta provincial 1, entre Juan Jorba y La Punilla, en el sector conocido como Río Nuevo. La corriente atravesó la calzada e impidió el paso seguro de vehículos.

Personal policial trabajó en el lugar para advertir a los conductores y asistir a quienes habían quedado entre los sectores interrumpidos. Hasta la noche del lunes no se habían informado accidentes de tránsito vinculados con los cortes.

También se difundieron imágenes de los anegamientos en El Chamico, un establecimiento rural cercano a Juan Jorba, en el departamento Pedernera, próximo al límite con Córdoba.

En tanto, en el norte de San Luis, la caída de granizo afectó cultivos en la zona de Candelaria, en otro de los efectos del temporal que alcanzó distintos puntos de la provincia.

Ante las complicaciones, las autoridades recomendaron evitar el cruce de sectores inundados, respetar las indicaciones del personal de emergencia y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.