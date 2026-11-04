Cuestionan los antecedentes académicos del nuevo jefe de Ciberseguridad

La designación de Walter Fabián Agüero al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad quedó bajo cuestionamiento por los estudios que declaró en su currículum. El periodista Maximiliano Firtman señaló que la UNSL no reconoce haber ofrecido el doctorado en Inteligencia Artificial que el funcionario dice haber cursado entre 2018 y 2020. La documentación académica todavía requiere aclaraciones.

La designación de Walter Fabián Agüero al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad quedó bajo cuestionamiento después de que el periodista especializado en tecnología Maximiliano Firtman señalara inconsistencias en los antecedentes académicos que el funcionario publicó en su currículum. El principal interrogante apunta a un supuesto doctorado en Inteligencia Artificial que Agüero habría cursado en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), institución que, según el periodista, le confirmó que nunca dictó esa carrera.

El nombramiento se oficializó el 2 de noviembre mediante el Decreto 1313/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma designó a Agüero como director ejecutivo del organismo, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y tiene a su cargo la protección de sistemas estatales, activos digitales estratégicos e infraestructuras críticas.

Según la información difundida por Firtman, en su currículum público Agüero consignó que cursó un doctorado en Inteligencia Artificial entre 2018 y 2020 y que figura como candidato doctoral. El periodista sostuvo que consultó a la UNSL y que desde la universidad le respondieron que no existió una oferta académica con esa denominación.

La cuestión que permanece sin aclarar es qué programa realizó el funcionario, cuál fue su denominación formal y qué documentación respalda la condición de candidato doctoral que aparece en su perfil. De acuerdo con la publicación, Agüero no había respondido el pedido de aclaraciones al momento de difundirse la consulta.

Los antecedentes académicos y su paso por San Luis

Agüero tuvo participación en la gestión del gobernador Claudio Poggi, donde se desempeñó como subdirector de Tecnología y Seguridad. También se le atribuyó la redacción del artículo 11 bis de la nueva Constitución provincial, referido a inteligencia artificial, según los antecedentes que repasó Firtman.

El periodista señaló, además, diferencias entre el currículum público y algunas presentaciones institucionales del funcionario. En determinadas actividades, Agüero habría sido presentado como especialista en ciberseguridad por la Universidad de Corea, una formación que, según Firtman, no aparece en el CV que examinó.

En ese perfil sí se mencionan una licenciatura en Ciencias de la Computación, una maestría en Ingeniería de Software y experiencia como perito informático. El decreto de designación nacional lo identifica como magíster, pero no detalla las instituciones ni los títulos que respaldan esa formación.

El antecedente de SLDigital

Otro punto señalado en la investigación periodística es el vínculo de Agüero con SLDigital, una marca que, según Firtman, utilizaba para ofrecer servicios de pericias informáticas y recuperación de criptomonedas.

Una dirección web asociada a ese dominio apareció en un listado de sitios cuyo bloqueo preventivo fue ordenado en octubre de 2012 por el juez federal Luis Osvaldo Rodríguez. La medida se dictó en una causa vinculada con publicaciones que explicaban cómo eludir el sistema antirrobo de las netbooks del programa Conectar Igualdad.

La inclusión de una dirección en aquel listado no permite, por sí sola, establecer una responsabilidad penal del funcionario ni acreditar una conducta ilícita de su parte.

Qué antecedentes evaluó el Gobierno

Agüero reemplazó a Ariel Waissbein al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad. Su candidatura fue propuesta por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la conducción del organismo.

La controversia abre interrogantes sobre los mecanismos utilizados para verificar los antecedentes académicos y profesionales antes de elevar su designación. Hasta el momento, el decreto publicado en el Boletín Oficial no detalla esa evaluación ni incorpora información sobre el supuesto doctorado.

La aclaración sobre el programa cursado y las credenciales invocadas resulta relevante por la responsabilidad del cargo: conducir un organismo nacional encargado de coordinar políticas para proteger infraestructuras críticas y sistemas digitales del Estado.