San Luis celebra sus 432 años con cultura, música y tradición

San Luis celebrará su 432° aniversario el martes 25 de agosto con una jornada de actividades religiosas, culturales y artísticas. Habrá Tedeum, procesión de San Luis Rey de Francia, una caminata cultural, espectáculos musicales y una feria de emprendedores, artesanos y colectividades.

La ciudad de San Luis celebrará su 432° aniversario el martes 25 de agosto con una jornada que combinará actividades religiosas, culturales y artísticas. Los festejos comenzarán a las 8 y se extenderán hasta aproximadamente las 18 o 18:30, con propuestas abiertas a vecinos y visitantes.

La agenda comenzará a las 8:00 con el izamiento de la bandera en la Plaza Independencia. Luego, a las 10:30, se realizará el tradicional Tedeum organizado por el Obispado.

Al finalizar la ceremonia religiosa tendrá lugar la procesión de San Luis Rey de Francia, patrono de la ciudad. El recorrido será el mismo que el utilizado durante el aniversario del año pasado.

La imagen del santo partirá por Pringles hasta Colón, continuará por Colón hasta Ayacucho y seguirá por Ayacucho hasta San Martín. Desde allí avanzará por San Martín hasta Junín y finalmente regresará por Junín hasta Rivadavia, donde volverá a ingresar a la Catedral.

«Es la única vez en el año que el patrono sale a la calle y hace el recorrido por la ciudad», explicó Ayelén Olivera, secretaria de Vinculación y Cercanía con el Vecino.

Una caminata para recorrer la historia de la ciudad

Una vez finalizada la procesión, cerca del mediodía, comenzará una caminata cultural desde el edificio del Correo. La propuesta tendrá tres paradas con intervenciones relacionadas con la historia y la identidad cultural de San Luis.

Durante el recorrido habrá canciones tradicionales y presentaciones de baile a cargo del Ballet de La Sajuriana.

La actividad finalizará en el Centro Cultural José La Vía, donde alrededor de las 13 comenzará el acto protocolar por el aniversario.

Durante el acto se realizará el izamiento de la bandera y la interpretación de los himnos. También está previsto que el intendente Gastón Hissa pronuncie unas palabras dirigidas a los vecinos.

Música y espectáculos durante la tarde

La celebración continuará con una programación artística que reunirá a bandas locales y agrupaciones vinculadas al Ministerio de Cultura de la provincia.

Entre los artistas y grupos previstos se encuentran La Cautana, Alma de Guitarra, el Ballet Folclórico Entre Hermanos, el Ballet de Adultos Mayores, Julio Salazar y los Hermanitos Lucero.

La propuesta busca combinar las actividades protocolares con espacios destinados al entretenimiento y la participación de las familias.

Feria de emprendedores, artesanos y colectividades

El Centro Cultural José La Vía también será escenario de una feria con la participación de emprendedores, artesanos y colectividades, que podrán ofrecer sus productos y comidas típicas.

La convocatoria apunta a sumar distintas expresiones culturales y productivas de la comunidad a los festejos por el aniversario de la ciudad.

Los emprendedores que quieran participar pueden inscribirse en el Centro Cultural José La Vía o en la oficina del Paseo del Padre, de lunes a viernes de 8 a 20.

La Municipalidad informó que no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas durante las actividades. Sí podrán comercializarse productos elaborados por los propios emprendedores, como pastelería, budines y panes caseros.

La celebración está prevista hasta aproximadamente las 18 o 18:30, aunque el horario podrá modificarse de acuerdo con las condiciones climáticas y la luz solar.