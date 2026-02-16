San Luis de fiesta: los festivales y carnavales para este fin de semana largo

Durante este fin de semana y el feriado del lunes, la provincia de San Luis despliega una intensa agenda cultural. Con eventos destacados en San Gerónimo, Papagayos, Tilisarao y Nogolí, entre otros, la propuesta combina música folclórica, gastronomía regional y el color de los carnavales. Bandas de renombre nacional como Banda XXI, La Monada y Los Palmae encabezan las grillas de espectáculos que prometen convocar a miles de familias.

Por Alejo Pombo

El calendario festivo de San Luis alcanza su punto máximo este fin de semana, transformando a los pueblos del interior en epicentros de la cultura y la alegría popular. Con una oferta que equilibra el respeto por lo tradicional y la energía del carnaval, la provincia invita a un recorrido por sus paisajes y su gente.

Domingo 15: Aguas termales, empanadas y carnaval

La jornada del domingo comenzará con un festín de sabores en San José del Morro, donde la 6° Fiesta de la Empanada Artesanal desafiará los paladares con variedades exóticas como vizcacha y jabalí. A medida que caiga el sol, el ritmo se trasladará a Tilisarao, que recibirá a la banda de cuarteto La Monada en una noche de carnaval con entrada libre.

Simultáneamente, San Gerónimo celebrará su 22° Festival de las Aguas Termales con una fuerte impronta folclórica liderada por Los Fronterizos y Algarroba.com. En la Costa de los Comechingones, Papagayos honrará su palmera caranday con la actuación de Los Palmae, en una edición que promete extenderse hasta la madrugada del lunes.

Lunes 16: El cierre de las Sierras y los ríos

El lunes de carnaval no dará respiro. En Carpintería, el color de las murgas invadirá las calles para culminar con el show de Banda XXI, una de las citas más esperadas por el público joven. Por su parte, Nogolí llevará adelante el Festival de las Aguas Claras, donde la música de Luis Soloa y los sorteos serán los protagonistas en el predio Genaro Jofré.

Finalmente, Santa Rosa del Conlara cerrará el fin de semana largo en la Plaza Pringles. Con un evento gratuito que combina el desfile de comparsas como Hualúm Hualá y Luz y Mar, la localidad despedirá los festejos con el ritmo de Banda Imperio, consolidando un fin de semana de alta ocupación turística y fuerte identidad local.