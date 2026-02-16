Bad Bunny conquistó Buenos Aires con un show histórico y invitados de lujo

Bad Bunny inició su serie de conciertos en Argentina con un espectáculo dividido en tres actos que repasó su nuevo álbum y sus grandes éxitos. Con Tini, María Becerra y La Joaqui como invitadas, y un sorpresivo homenaje a Soda Stereo, el puertorriqueño reafirmó su vínculo con el público local. Debido a pronósticos de mal tiempo, la organización decidió adelantar una hora el show de este sábado.

Por Alejo Pombo

Buenos Aires se rindió ante el magnetismo de Benito Antonio Martínez Ocasio. El primer show de Bad Bunny en el Estadio River Plate no fue solo un recital; fue una demostración de poderío escénico reforzada por una puesta en escena de vanguardia que incluyó pantallas de ultra alta definición, pirotecnia y un cuerpo de baile que mantuvo la energía en niveles máximos durante toda la jornada.

El concierto comenzó a las 21:00 con «La mudanza», una pieza íntima dedicada a sus raíces que sirvió para que el artista procesara, en un silencio reverencial, el estruendo de un Monumental repleto. «Se siente como volver a casa», confesó el cantante, visiblemente emocionado tras reconocer que el público argentino es, para él, uno de los más especiales de su carrera. La primera parte del setlist transitó por la frescura de «Pitorro de coco» y «Weltita», antes de dar paso a las sorpresas de la noche.

El escenario se convirtió en un epicentro de estrellas cuando Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui se unieron al puertorriqueño, desatando una ovación ensordecedora. Sin embargo, el clímax emocional llegó con un giro inesperado: un ensamble de salsa irrumpió en escena para rendir tributo a la cultura argentina, culminando con una versión de «De música ligera» de Soda Stereo que puso a cantar a las más de 60.000 personas presentes.

Para la segunda fecha de este sábado, la organización ha dispuesto un cambio operativo de último momento. Debido a las inclemencias climáticas previstas para la noche, el espectáculo se adelantó una hora. Las puertas se abrirán a las 16:00, mientras que los artistas invitados, Ramma y Chuwi, se presentarán a las 18:00 y 19:00 respectivamente, dejando el escenario listo para que Bad Bunny inicie su performance final a las 20:00.