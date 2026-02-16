El Gobierno de San Luis y los productores diseñan el futuro de la minería

Desde el Colegio N°3 de La Toma, el gobernador Claudio Poggi inauguró la Mesa Sectorial Minera, reafirmando que el crecimiento de San Luis depende de un sector privado robusto y un Estado facilitador. Con el 2026 declarado como «Año de la Educación», el mandatario presentó una batería de herramientas financieras y logísticas, destacó la actualización del Plan Maestro de Minería 2026-2031 y el inicio de estudios geoambientales en la Cuenca del Conlara para garantizar un desarrollo sostenible.

Por Alejo Pombo

El Colegio ‘General Manuel Belgrano’ de La Toma se transformó este fin de semana en un gran laboratorio de ideas productivas. La Mesa Sectorial Minera, la segunda de las siete programadas para este año, reunió a más de 200 referentes del sector público y privado con un objetivo común: reactivar una industria que San Luis considera estratégica para la generación de riqueza genuina.

Durante la apertura, Claudio Poggi fue enfático sobre el rol del Estado en este nuevo ciclo. «El nuevo empleador en San Luis debe ser el sector privado», sostuvo el Gobernador, recordando que la planta pública se triplicó en la última década y que esa etapa ha llegado a su fin. Bajo la premisa de «Estado tan grande como sea necesario y sector privado tan grande como sea posible», Poggi detalló las políticas de austeridad que permitieron recuperar el equilibrio fiscal, base necesaria para ofrecer previsibilidad a los inversores.

El momento técnico más destacado fue el anuncio de la actualización del Plan Maestro de Minería 2026-2031 y el estudio de Bases Geoambientales de la Cuenca del Conlara, realizado junto al SEGEMAR y el CFI. Según el mandatario, estas herramientas permitirán un «tratado de paz entre el progreso y el cuidado del medioambiente», otorgando rigor científico a la explotación de recursos. La jornada se dividió en mesas de trabajo donde productores de cuarzo, feldespato y artesanos del ónix compartieron necesidades urgentes, como la mejora de caminos rurales mediante consorcios y la formación de nuevos oficios a través de la UPrO.

El cierre de la jornada dejó un saldo de optimismo entre los empresarios locales. Desde la confirmación de la próxima inauguración de una terminal de contenedores en Villa Mercedes —que abaratará costos de exportación— hasta los programas de subsidio al empleo para beneficiarios del Plan de Inclusión, el Gobierno buscó demostrar que la minería no es solo extraer piedra, sino agregar valor. Para Poggi, la competitividad de San Luis se juega en la «micro»: en cómo se atiende al inversor y en la rapidez para simplificar trámites que conviertan el potencial geológico en puestos de trabajo reales.