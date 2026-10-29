San Luis licitará un software para centralizar los turnos médicos

San Luis inició el proceso para contratar un software que centralizará la gestión de turnos médicos en hospitales y centros de salud públicos. La herramienta ofrecerá nuevos canales para solicitar consultas, aunque se mantendrá la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial.

El Gobierno de San Luis llamó a licitación para incorporar un software que permita centralizar la gestión de turnos en todo el sistema público de salud provincial. La iniciativa fue formalizada por el gobernador Claudio Poggi, junto con la ministra de Salud, Teresa Nigra, y el presidente de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Pablo Guerreiro.

El objetivo es sumar una herramienta que facilite la solicitud y administración de consultas médicas en hospitales y centros de salud, mediante un punto de acceso único y distintos canales de gestión.

La ministra Nigra explicó que el nuevo sistema funcionará como una alternativa a los mecanismos que ya utilizan los establecimientos sanitarios. Según señaló, las agendas médicas de los hospitales formarán parte de este esquema de organización centralizada.

La funcionaria aclaró que la incorporación del software no eliminará la posibilidad de solicitar turnos de manera presencial. La intención es ampliar las opciones disponibles para los pacientes y facilitar los trámites, sin reemplazar la atención que actualmente se brinda en los centros de salud.

Por su parte, Guerreiro indicó que la plataforma permitirá que los ciudadanos gestionen sus turnos a través de diferentes medios, concentrando las solicitudes en un mismo sistema. Además, destacó que la herramienta se sumará a los mecanismos que ya están en funcionamiento.

La implementación será progresiva y el software podrá evolucionar a medida que los usuarios se familiaricen con su uso. De acuerdo con el funcionario, el sistema podrá incorporar mejoras y nuevas funcionalidades con el tiempo.

Con el llamado a licitación, la Provincia inicia el proceso para contratar la herramienta tecnológica, que busca ordenar la gestión de las agendas médicas y ampliar las alternativas de acceso a la atención en la red pública de salud.