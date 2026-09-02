San Luis adelanta los aumentos a los estatales y completará el 30% anual en octubre

El gobernador Claudio Poggi anunció el adelanto de los últimos dos tramos del aumento salarial previsto para los empleados públicos de San Luis. El 5% de octubre se pagará en septiembre y el 5% de noviembre se incorporará en octubre. Así, la Provincia completará un incremento acumulado del 30% en los salarios estatales durante los primeros diez meses del año.

El gobernador Claudio Poggi anunció que la Provincia adelantará un mes los dos últimos tramos del aumento salarial del 20% previsto para los empleados públicos durante el segundo semestre del año.

La decisión implica que el incremento del 5% previsto originalmente para octubre se abonará en septiembre, mientras que el 5% correspondiente a noviembre se incorporará en octubre. La medida también alcanzará a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social.

“Habíamos anunciado un 20% de aumento entre julio y diciembre. Hemos abonado el 5% en julio y el 5% en agosto; y el 10% restante se iba a pagar un 5% en octubre y un 5% en noviembre”, explicó Poggi durante una visita a la empresa Saint-Gobain.

Según indicó el mandatario, el adelanto fue definido luego de una reunión con el equipo del Ministerio de Hacienda y permitirá completar antes la pauta salarial prevista para la segunda mitad del año.

“Esto va a permitir que al 31 de octubre, en 10 meses, la Provincia va a haber aumentado un 30% los salarios a todos sus empleados públicos”, afirmó el Gobernador.

El incremento acumulado del 30% surge de la suma del 10% otorgado durante el primer semestre y el 20% correspondiente al segundo. Con la modificación anunciada, el tercer tramo del aumento se cobrará en septiembre y el cuarto en octubre.