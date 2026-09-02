Un hombre de 82 años fue hallado muerto en su casa y analizan un posible suicidio

Un hombre de 82 años fue encontrado muerto en su vivienda de calle Tacuarí al 600. Estaba tendido sobre su cama y presentaba un disparo en la sien derecha. A su lado había una pistola calibre .22 y no se detectaron signos de violencia en los accesos a la casa. La principal hipótesis es que se trató de un suicidio, aunque la investigación continúa.

Un hombre de 82 años fue encontrado muerto el martes por la noche en su vivienda de calle Tacuarí al 600. Estaba tendido sobre su cama, con una herida de arma de fuego en la sien derecha y una pistola calibre .22 a su lado. La principal hipótesis es que se trató de un suicidio, aunque la Policía realizó pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo se produjo luego de que una vecina alertara a la Policía sobre la situación. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron al hombre sobre su cama, cubierto con una manta hasta la zona del abdomen.

Según las primeras observaciones, presentaba un disparo en la sien derecha y junto a él había una pistola calibre .22, que sería el arma utilizada.

Otro de los elementos considerados por los investigadores es que las puertas delanteras de la vivienda no presentaban signos de haber sido forzadas. De todos modos, personal de la División Homicidios trabajó en el lugar y realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió la muerte.

La investigación continúa y, por el momento, la principal hipótesis apunta a un suicidio.