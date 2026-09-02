San Luis perdió $16.394 millones en términos reales por transferencias nacionales en ocho meses

San Luis recibió $145.090 millones en transferencias automáticas durante agosto y tuvo una leve mejora real del 0,2%. Sin embargo, en los primeros ocho meses de 2026 acumuló una caída real interanual del 1,4%, equivalente a una pérdida estimada de $16.394 millones a valores constantes.

San Luis recibió $145.090 millones en transferencias automáticas de origen nacional durante agosto, lo que representó una leve mejora real interanual del 0,2%. Sin embargo, el resultado mensual no alcanzó para revertir la caída acumulada durante los primeros ocho meses del año.

Entre enero y agosto, la provincia recibió $1.075.868 millones por coparticipación, leyes especiales y compensaciones. El monto significó un incremento nominal del 31,5% respecto del mismo período de 2025, aunque al descontar la inflación se registró una caída real interanual del 1,4%.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó las transferencias automáticas enviadas por la Nación a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante agosto, San Luis tuvo un aumento nominal del 33,8% en los recursos recibidos. Con una inflación estimada en 1,6% para ese mes, la mejora real fue del 0,2%, apenas por encima del promedio nacional, que se ubicó en 0,1%.

La provincia quedó así entre las 18 jurisdicciones que registraron una evolución real positiva durante agosto. Otras seis provincias, en cambio, tuvieron caídas. CABA y Santa Fe encabezaron los incrementos, con una mejora del 0,4%, seguidas por San Juan y Córdoba, con 0,3%.

A nivel nacional, las transferencias automáticas a las provincias y CABA alcanzaron en agosto los $6.848.059 millones, frente a los $5.127.704 millones enviados en igual mes de 2025. El aumento nominal fue del 33,6%, pero en términos reales la variación fue de apenas 0,1%.

El panorama cambia al analizar el acumulado anual. Entre enero y agosto, el conjunto de las provincias y CABA recibió $51.014.873 millones, con un aumento nominal del 31,8%, pero una caída real del 1,2%.

En el caso de San Luis, la baja fue algo superior al promedio nacional. A precios constantes de agosto de 2026, el IARAF estimó que la provincia acumuló una pérdida de $16.394 millones en términos reales durante los primeros ocho meses del año.

El informe también analizó la evolución de los principales impuestos que integran la masa coparticipable. En agosto, la recaudación conjunta de IVA y Ganancias registró una mejora real interanual del 0,9%. Mientras que Ganancias creció 9,2% en términos reales, la recaudación de IVA cayó 4,8%.

Además, el IARAF advirtió que las transferencias automáticas acumuladas durante los últimos 12 meses registraron en agosto una caída real interanual del 1,8% a nivel nacional. Con ese resultado, el indicador acumuló siete meses consecutivos de retroceso.