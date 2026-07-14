San Luis acelera la finalización de un complejo clave contra adicciones

El Centro de Deshabituación del Consumo Problemático y Adicciones de La Toma entró en su etapa final con la instalación de equipamiento y los últimos trabajos de infraestructura. La obra busca convertirse en un espacio integral de tratamiento y recuperación.

El Centro de Deshabituación del Consumo Problemático y Adicciones que se construye en La Toma ingresó en su etapa final con la incorporación del equipamiento definitivo y los últimos trabajos de infraestructura. La obra, impulsada por el Gobierno de San Luis, busca convertirse en un espacio de atención integral para personas con consumos problemáticos.

Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de artefactos sanitarios, mesadas de granito, bachas, griferías y mobiliario destinado a sectores como baños, enfermería, cocina y lavandería.

Además, avanzan las tareas vinculadas al sistema eléctrico, con la colocación de racks, detectores contra incendios, luminarias interiores y exteriores, y el armado de tableros eléctricos.

La etapa final también incluye la colocación de carpinterías, revestimientos en pisos y paredes, trabajos de pintura y limpieza general del edificio antes de su puesta en funcionamiento.

La obra había sido iniciada con financiamiento del Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández, pero quedó paralizada en agosto de 2023. Posteriormente, tras el cambio de autoridades nacionales y provinciales, el proyecto permaneció detenido hasta que el Gobierno de San Luis decidió asumir su continuidad en agosto de 2025.

El complejo representa una inversión superior a los $1.300 millones y está emplazado sobre un predio de una hectárea. El diseño contempla espacios destinados al tratamiento, alojamiento y recuperación de los pacientes.

El edificio principal cuenta con más de 1.000 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos bloques. Allí funcionarán las áreas de admisión y atención, consultorios, salas médicas, oficinas administrativas, sanitarios y un Salón de Usos Múltiples.

También tendrá cocina, despensa y comedor, además de una huerta exterior pensada como parte de las actividades complementarias del proceso terapéutico.

El segundo bloque estará destinado al alojamiento de residentes e incluirá habitaciones, vestuarios con baños, sala de lectura, enfermería, lavadero y sectores de servicio. La infraestructura fue diseñada con rampas y accesos internos para garantizar la circulación y la accesibilidad.

El proyecto se completa con un polideportivo cubierto de más de 700 metros cuadrados, que contará con gimnasio y espacios destinados a actividades terapéuticas, recreativas y deportivas.

Además, el predio dispondrá de cocheras semicubiertas para 16 vehículos, áreas verdes, huerta, cierre perimetral y sectores parquizados, con el objetivo de brindar un entorno adecuado para el tratamiento y la reinserción de los pacientes.

La finalización del centro forma parte de las políticas provinciales destinadas a ampliar la capacidad de atención frente a los consumos problemáticos y fortalecer la asistencia especializada en San Luis.