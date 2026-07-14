Gobierno nacional y referentes puntanos avanzan en un plan de desarrollo

La senadora Ivana Arrascaeta y Rodolfo Negri se reunieron con Diego Santilli para abrir una agenda de trabajo enfocada en inversiones, empleo y desarrollo productivo en San Luis. El objetivo es impulsar oportunidades para empresas y emprendedores.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, mantuvo una reunión de trabajo con la senadora nacional Ivana Arrascaeta y el prosecretario Coordinador del bloque de La Libertad Avanza, Rodolfo Negri, con el objetivo de impulsar una agenda vinculada a inversiones, empleo y desarrollo productivo en San Luis.

El encuentro se enmarca en una estrategia de articulación entre representantes provinciales y el Gobierno nacional para promover iniciativas que permitan fortalecer la economía regional y generar nuevas oportunidades para empresas, PyMEs y emprendedores sanluiseños.

Durante la reunión se abordaron propuestas destinadas a mejorar las condiciones para la llegada de inversiones y favorecer el crecimiento del sector privado en la provincia.

Según indicaron desde el ámbito legislativo, la agenda busca avanzar en políticas orientadas al desarrollo productivo, la generación de empleo y la reducción de obstáculos para la actividad económica.

El trabajo conjunto también contempla una coordinación con iniciativas nacionales e internacionales impulsadas por Rodolfo Negri, con el objetivo de acercar proyectos y oportunidades de inversión para San Luis.

Desde el espacio oficialista destacaron que la intención es consolidar una provincia con mayor competitividad, innovación y participación del sector privado, en línea con las políticas económicas promovidas por el presidente Javier Milei.

La reunión forma parte de una serie de encuentros entre funcionarios nacionales y dirigentes provinciales destinados a establecer canales de diálogo y definir acciones de gestión.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos institucionales y avanzar en herramientas que permitan ampliar las oportunidades económicas para la provincia.