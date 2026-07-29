San Luis abrió la inscripción para el Plan Chau Garrafa

San Luis habilitó la tercera edición del Plan Chau Garrafa, que ofrece créditos sin interés para conectar viviendas sociales a la red de gas natural. La inscripción estará abierta hasta fin de año y alcanza a barrios de varias localidades.

El Gobierno de San Luis habilitó este martes la inscripción para la tercera edición del Plan Chau Garrafa, un programa que permite a familias de distintos barrios acceder a financiamiento para realizar la conexión domiciliaria a la red de gas natural.

La iniciativa está destinada a viviendas sociales ubicadas en zonas donde la red de gas ya se encuentra habilitada y llega hasta el frente de los domicilios. El trámite se realiza de manera virtual y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre.

En esta nueva etapa podrán inscribirse vecinos de barrios de la ciudad de San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes y Villa de Merlo. También se incorporan sectores de La Punta abastecidos por Ecogas y barrios incluidos en ediciones anteriores del programa.

Entre los barrios alcanzados se encuentran Mirador del Portezuelo y Serranías Puntanas, en San Luis capital; 274 Viviendas, Virgen de Fátima y Los Fresnos, en Juana Koslay; 1500 Viviendas, 650 Viviendas, 250 Viviendas y parte de La Ribera, en Villa Mercedes; y 272 Viviendas y 227 Viviendas, en Villa de Merlo.

En La Punta, la inscripción ya está disponible para los complejos conectados a la red de Ecogas. En tanto, los barrios 600 Viviendas, 900 Viviendas y 74 Viviendas serán incorporados cuando finalicen las obras de extensión de la red y el servicio llegue a los hogares.

El programa contempla un préstamo provincial de $600.000 para realizar la instalación interna de gas natural. El monto será devuelto en 10 cuotas fijas sin interés, que se incorporarán a la factura del servicio.

El dinero no será entregado directamente al beneficiario, sino que será depositado al gasista matriculado seleccionado por el vecino una vez finalizados los trabajos y presentada la documentación correspondiente.

Para acceder al beneficio, el titular de la vivienda debe completar la inscripción, validar sus datos y elegir un profesional habilitado para realizar la conexión. El proceso es principalmente digital y solo requiere instancias presenciales para la firma de documentación y la certificación final de la obra.

En los casos donde el titular haya fallecido o no pueda realizar el trámite, el programa contempla mecanismos para regularizar la situación y permitir el acceso al beneficio.