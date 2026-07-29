Familias temen por alumnos tras detectar rajaduras en aula

Familias de alumnos del Jardín N°4 “Rosario Vera Peñaloza” reclamaron reparaciones por grietas detectadas en un aula de 3 años. La institución informó que una inspección técnica descartó riesgos estructurales, pero los padres piden soluciones definitivas.

Familias de alumnos del Jardín de Infantes N°4 “Rosario Vera Peñaloza”, ubicado en avenida Centenario de la ciudad de San Luis, reclamaron reparaciones tras detectar grietas en una pared del aula donde asisten niños de 3 años. Los tutores expresaron preocupación por la seguridad de los estudiantes y pidieron medidas preventivas.

Según manifestaron los padres, las rajaduras tendrían más de medio centímetro de espesor y se encuentran en una de las paredes del salón utilizado por la sala de 3 años. Ante esta situación, solicitaron que los alumnos sean trasladados temporalmente a otro espacio mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Desde la institución aclararon que la dirección no puede disponer por cuenta propia el cambio de aula y que cualquier modificación de ese tipo requiere autorización de los organismos oficiales correspondientes.

El establecimiento informó que durante el receso invernal se realizó una inspección técnica a cargo del ingeniero Alejandro Miguel Bilbao. De acuerdo con el informe elaborado por el profesional, la estructura no presentaría riesgos para la estabilidad del edificio al momento de la evaluación.

Pese a esa conclusión, las familias sostienen que la situación continúa generando incertidumbre y reclaman una intervención definitiva para reparar la pared afectada. Los tutores consideran que, más allá del análisis técnico, es necesario avanzar con soluciones concretas para evitar cualquier riesgo.

El reclamo también generó repercusiones en redes sociales, donde algunos padres expresaron su malestar y pidieron respuestas a las autoridades educativas para garantizar condiciones seguras dentro del establecimiento.