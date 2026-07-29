29 julio, 2026

Tobías Gómez hará historia en los Panamericanos Virtus

m24digital 29 julio, 2026 0

Tobías Gómez, un atleta puntano de 17 años y tricampeón nacional, fue convocado para los Juegos Panamericanos Virtus en México. Será el primer argentino en participar y ahora necesita apoyo económico para poder viajar.

El atleta puntano Tobías Gómez, de 17 años, fue convocado para representar a la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos Virtus y se convirtió en el primer deportista argentino en lograr una convocatoria para esta competencia continental. El joven competirá en México en las disciplinas de 100 metros llanos y salto en largo.

Gómez, tricampeón nacional de atletismo adaptado, alcanzó este logro después de más de cinco años de entrenamiento sostenido. Su preparación incluye sesiones de lunes a viernes de entre dos y tres horas diarias, además de una rutina enfocada en la alimentación, el descanso y el cuidado físico.

El deportista puntano destacó en distintas oportunidades la importancia del atletismo como una herramienta para superar desafíos personales y sociales. En su caso, tiene trastorno del espectro autista (TEA) y encontró en el deporte un espacio de desarrollo, integración y crecimiento.

Ahora, el principal desafío para Tobías es económico. La participación en los Panamericanos Virtus implica gastos de traslado, alojamiento y logística que su familia busca cubrir mediante una campaña solidaria junto al Colegio Santa María, donde estudia.

La iniciativa apunta a conseguir aportes económicos, patrocinadores y colaboraciones para financiar el viaje a México. También se reciben donaciones de productos que puedan ser utilizados en rifas destinadas a recaudar fondos.

La familia y la comunidad educativa habilitaron distintos canales para quienes quieran acompañar al joven atleta en su primera experiencia internacional. Los interesados pueden colaborar mediante el alias tobi.mexico o comunicarse al WhatsApp 2664676321 para ofrecer apoyo o sponsoreo.

Con su clasificación, Tobías Gómez no solo suma un nuevo desafío deportivo a su carrera, sino que también abre un camino para otros atletas argentinos que buscan competir en el alto rendimiento adaptado.

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