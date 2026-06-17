«Salarios en la pobreza»: docentes endurecen sus críticas al Gobierno

Cinco gremios docentes unificaron sus reclamos y cuestionaron el eslogan oficial sobre educación. Denuncian salarios insuficientes, sobrecarga laboral y un deterioro de las condiciones de trabajo que, aseguran, afecta a todo el sistema educativo.

Cinco sindicatos docentes de la provincia lanzaron una campaña conjunta para cuestionar la política educativa del Gobierno y visibilizar la situación salarial que atraviesa el sector. Bajo la consigna «¿2026 Año de la Educación?», los gremios difundieron una imagen acompañada por la frase «Salarios docentes en la pobreza», en una nueva muestra del conflicto que mantienen con las autoridades.

La iniciativa fue impulsada de manera unificada por los sindicatos UDA, AMET, SADOP, ASDE y UTEP, que coinciden en denunciar un deterioro de los ingresos y un incremento de las exigencias laborales que, aseguran, impacta directamente sobre la calidad educativa.

Según expresaron desde las organizaciones gremiales, el reclamo responde a una problemática que se viene profundizando en los últimos meses y que afecta tanto a docentes activos como a la estructura general del sistema educativo.

Los sindicatos sostienen que numerosos trabajadores de la educación perciben ingresos que se encuentran por debajo de los niveles que consideran necesarios para cubrir las necesidades básicas de una familia. A ello suman la carga de tareas administrativas y pedagógicas que deben completar fuera del horario escolar.

De acuerdo con el planteo gremial, gran parte de las actividades vinculadas a planificación, corrección de trabajos, elaboración de informes y cumplimiento de requerimientos administrativos se realizan en los hogares de los docentes, incluso durante fines de semana y días no laborables.

La campaña también encontró eco en las redes sociales, donde usuarios replicaron el mensaje y dejaron numerosos comentarios críticos en publicaciones oficiales vinculadas al área educativa.

Desde los gremios aseguran que la situación salarial y laboral requiere respuestas urgentes y advierten que la falta de soluciones puede profundizar el malestar dentro de las escuelas.

La difusión de la consigna se produce en un contexto de creciente tensión entre los representantes sindicales y el Gobierno provincial, en medio de reclamos vinculados a recomposiciones salariales, condiciones de trabajo y reconocimiento de la tarea docente.

Por el momento, no hubo una respuesta oficial conjunta respecto de la campaña impulsada por los sindicatos, aunque el debate volvió a instalarse en la agenda educativa provincial y en las plataformas digitales, donde la discusión continúa sumando repercusiones.