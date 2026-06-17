Insólito robo en Villa Mercedes: Se llevaron empujando un Falcon 1971 y nadie intervino

Delincuentes sustrajeron un Ford Falcon modelo 1971 de una vivienda ubicada en pleno centro de Villa Mercedes. El vehículo habría sido retirado empujándolo o mediante remolque y la Policía analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Un llamativo robo ocurrió este martes en pleno centro de Villa Mercedes, donde delincuentes sustrajeron un Ford Falcon modelo 1971 de una vivienda ubicada sobre calle Maipú, entre Pedernera y avenida Mitre. El hecho es investigado por las autoridades, que buscan determinar cómo fue retirado el vehículo y quiénes participaron del ilícito.

Según la información trascendida, el automóvil, un ejemplar de colección de color celeste plomizo perteneciente a una sucesión, fue sacado del inmueble sin que se registraran daños visibles en el portón de ingreso, único acceso a la propiedad.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, los autores del robo habrían retirado el vehículo empujándolo o mediante algún sistema de remolque, una modalidad poco habitual que llamó la atención por las características del rodado y por la ubicación donde ocurrió el hecho.

La vivienda se encuentra en una zona céntrica de la ciudad, frente a la plaza y a pocos metros del Concejo Deliberante. Además, en las inmediaciones existen cámaras de seguridad que podrían aportar elementos clave para reconstruir los movimientos realizados durante la sustracción.

Los investigadores intentan establecer el recorrido que realizó el vehículo una vez retirado del domicilio y analizar las imágenes de videovigilancia disponibles para identificar a los responsables.

El caso generó sorpresa entre vecinos de la zona debido a la audacia del procedimiento y a las dificultades que implica movilizar un automóvil de esas características sin despertar sospechas.

Por el momento no trascendieron detenciones ni el hallazgo del Ford Falcon, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el robo y dar con los autores del hecho.