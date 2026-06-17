Fin del papel: lanzan una plataforma para registrar escrituras online

San Luis implementará desde este jueves un nuevo sistema digital para registrar escrituras públicas. La plataforma VERPI permitirá realizar el trámite de manera completamente virtual, con firma digital, código QR y la misma validez jurídica que el sistema tradicional en papel.

El Gobierno de San Luis pondrá en marcha este jueves un nuevo sistema digital para la inscripción de escrituras públicas que permitirá realizar todo el proceso de manera virtual. La herramienta, denominada VERPI (Ventanilla Electrónica del Registro de la Propiedad Inmueble), fue desarrollada en conjunto entre el Ejecutivo provincial y el Colegio de Escribanos y busca agilizar los trámites registrales sin alterar las garantías jurídicas vigentes.

El anuncio fue realizado este martes por la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Paula Heredia, durante una conferencia de prensa en la que destacó el avance tecnológico que representa la iniciativa para el sistema registral provincial.

“Desde el 18 de junio se va a implementar un nuevo sistema en el Registro de la Propiedad Inmueble por el cual se podrán recibir, a través de una nueva plataforma, los testimonios de escrituras públicas en forma totalmente virtual y así proceder a su toma de razón”, explicó la funcionaria.

Con la puesta en funcionamiento de VERPI, los testimonios de escrituras podrán emitirse en formato digital con plena validez jurídica y ser registrados de manera electrónica, eliminando la necesidad de presentar documentación física para completar el trámite.

Según detalló Heredia, el nuevo mecanismo mantendrá los mismos estándares de seguridad jurídica que actualmente ofrece el sistema en papel.

“Todo el proceso de registración se realizará en forma virtual con la misma seguridad jurídica que el sistema vigente en formato papel”, afirmó.

Entre los principales beneficios de la nueva modalidad, la directora destacó la disponibilidad inmediata de copias certificadas, la posibilidad de remitir documentación a cualquier lugar del país o del exterior, una mayor protección documental y la reducción de los riesgos asociados a pérdidas o deterioros físicos.

Además, señaló que la digitalización permitirá disminuir significativamente los tiempos administrativos y reducir costos vinculados a traslados, certificaciones y manejo de documentación.

La plataforma VERPI conectará de manera digital a los escribanos, la Dirección General de Rentas y el Registro de la Propiedad Inmueble, permitiendo completar íntegramente el proceso de expedición e inscripción de escrituras sin recurrir al soporte papel.

En cuanto a los mecanismos de validación, Heredia explicó que cada documento contará con herramientas tecnológicas que garantizarán su autenticidad.

“Tiene código QR, firma digital y también el sello digital del Registro. Lo mismo que hoy existe en papel se trasladará al formato digital”, precisó.

La funcionaria aclaró que la nueva modalidad convivirá con el sistema tradicional, que continuará disponible para quienes prefieran realizar sus trámites en formato papel.

Asimismo, indicó que los procesos de escrituración vinculados a programas habitacionales impulsados por el Gobierno provincial, a través de la Dirección de Vivienda, seguirán desarrollándose bajo el esquema tradicional.

De cara a la implementación, Heredia informó que tanto los escribanos como el personal del organismo recibieron capacitaciones específicas para adaptarse al nuevo sistema.

“Todo va a ser digital. Ya se realizó una capacitación tanto para los escribanos como para los empleados y agentes del Registro, quienes recibirán los testimonios y la documentación complementaria a través de esta plataforma”, concluyó.

Con esta iniciativa, la provincia busca avanzar en la modernización de los servicios públicos y simplificar los trámites relacionados con la registración de inmuebles mediante herramientas tecnológicas seguras y de acceso remoto.