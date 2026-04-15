Rosatti pidió equilibrio entre presencialidad y virtualidad judicial

Horacio Rosatti pidió avanzar hacia un equilibrio entre presencialidad y virtualidad en la Justicia y llamó a usar un lenguaje claro. Además, vinculó la seguridad jurídica con la llegada de inversiones durante su exposición en AmCham.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, propuso avanzar hacia un equilibrio entre la presencialidad y la virtualidad en el ejercicio del derecho, y convocó a los abogados a utilizar un “lenguaje claro” para acercar la Justicia a la sociedad.

El planteo fue realizado durante el Primer Encuentro Nacional de la Abogacía, donde el magistrado analizó los cambios en la profesión en la última década. “El ejercicio ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años y el avance tecnológico ha modificado sustantivamente la actividad”, señaló.

En ese marco, Rosatti destacó que la pandemia profundizó el uso de herramientas digitales en el ámbito judicial, una tendencia que consideró irreversible. Según explicó, la virtualidad dejó de ser una alternativa para convertirse en un componente estructural del sistema.

Frente a este escenario, llamó a realizar un balance y trabajar junto al Poder Judicial para encontrar “un nuevo punto de equilibrio” entre la presencialidad y las modalidades remotas.

Además, hizo foco en la necesidad de mejorar la comunicación jurídica. “Se puede ser profundo y claro a la vez”, afirmó, al tiempo que subrayó que cada intervención legal define qué es legal y qué no, una cuestión que —remarcó— interesa a toda la comunidad.

Más tarde, durante su exposición en la cumbre de AmCham, el titular del máximo tribunal vinculó el funcionamiento del sistema judicial con el clima de inversiones.

En ese sentido, sostuvo que debe existir “seguridad jurídica para todos”, ya que su ausencia afecta directamente la previsibilidad de los proyectos económicos. También reclamó el cumplimiento de los fallos de la Corte como condición clave para garantizar reglas claras.

“Una inversión se puede malograr por una cláusula provincial o municipal. Pero con el acatamiento obligatorio todos sabemos a qué atenernos”, advirtió.

Las declaraciones de Rosatti se dan en un contexto de transformación del sistema judicial y de debate sobre el rol de la Justicia en el desarrollo económico del país.