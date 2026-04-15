Milei criticó la inflación y prometió que “se derrumbará”

Javier Milei calificó como “repugnante” el 3,4% de inflación de marzo y atribuyó la suba a factores políticos, internacionales y estacionales. En AmCham, defendió su plan económico y aseguró que los precios “se van a derrumbar”.

El presidente Javier Milei calificó como “repugnante” el dato de inflación de marzo, que fue del 3,4%, y aseguró que el aumento de precios “tarde o temprano se va a derrumbar”, durante su exposición en la cumbre de AmCham.

El índice difundido por el INDEC marcó una aceleración respecto de febrero y reflejó una nueva presión sobre los precios en el inicio del año.

“Como odio la inflación, el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, afirmó el mandatario, quien decidió centrar su discurso en ese tema pese a otros indicadores económicos favorables.

Milei atribuyó la suba a múltiples factores. Por un lado, mencionó una fuerte caída en la demanda de dinero durante 2025, que estimó en el equivalente a unos USD 41.000 millones. También responsabilizó a lo que definió como un “intento de generar un golpe de Estado de la política” en la segunda mitad del año pasado.

A su vez, señaló el impacto del contexto internacional, en particular la guerra en Medio Oriente, y factores estacionales propios de marzo como educación y alimentos, especialmente la carne.

Pese al repunte inflacionario, el Presidente descartó cambios en la política económica y llamó a mantener el rumbo. “Lo que hay que hacer es tener paciencia. No vamos a ir en contra de la teoría económica ni de la evidencia empírica”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que la inflación retomará una senda descendente y que la actividad económica volverá a crecer. “Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, afirmó.

El mandatario también apuntó contra sectores del “círculo rojo” que, según su visión, sostienen que la inflación es necesaria para el crecimiento. “Si generar inflación generara crecimiento, seríamos potencia mundial”, cuestionó.

Las declaraciones se producen tras un dato que marcó una aceleración mensual y que vuelve a poner el foco en la evolución de los precios y en las expectativas sobre el rumbo económico.