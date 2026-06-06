Lázaro Báez fue internado de urgencia y preocupa su estado de salud

Lázaro Báez fue internado de urgencia en Ezeiza por un cuadro grave de pulmonía. El empresario condenado en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K atraviesa un delicado estado de salud y su defensa volvió a advertir sobre el deterioro físico que sufre desde hace meses.

Lázaro Báez fue internado de urgencia en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza a raíz de un cuadro severo de pulmonía que agravó su delicado estado de salud. El empresario santacruceño, condenado en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K, permanece bajo observación médica y existe preocupación entre sus allegados y su defensa.

Según informó su abogada, Yanina Nicoletti, Báez atraviesa desde hace meses múltiples complicaciones de salud que motivaron distintos pedidos judiciales para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque hasta el momento fueron rechazados por la Justicia.

El empresario, de 75 años, cumple una condena unificada de 15 años de prisión por corrupción y lavado de dinero vinculados a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

De acuerdo con la defensa, en el último tiempo sufrió reiterados cuadros respiratorios, además de hipertensión arterial, diabetes, bronquitis y problemas intestinales que le habrían provocado hemorragias digestivas.

“La situación en la que está es desesperante”, había advertido Nicoletti meses atrás al describir las condiciones de detención de su cliente y el deterioro progresivo de su salud.

En ese contexto, los jueces habían autorizado previamente el traslado de Báez desde la Unidad 15 de Río Gallegos hacia el penal de Ezeiza, al considerar que la cárcel santacruceña no reunía condiciones adecuadas para una detención prolongada de una persona con patologías complejas.

La resolución judicial sostuvo que el establecimiento de Río Gallegos “no poseía las condiciones mínimas” para garantizar el adecuado seguimiento médico y sanitario requerido por el empresario.

Pese al traslado, la situación volvió a agravarse en las últimas horas luego de una nueva descompensación respiratoria que obligó a su internación de urgencia en uno de los hospitales del complejo penitenciario federal.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre la evolución clínica de Báez, aunque desde su entorno legal reconocieron que existe una fuerte preocupación por el cuadro de pulmonía y por el estado general del empresario.

La situación judicial de Báez continúa atravesada además por distintas causas vinculadas a corrupción y lavado de activos. En la causa conocida como Ruta del Dinero K fue condenado por maniobras de lavado de dinero mediante transferencias millonarias al exterior, mientras que en Vialidad recibió condena por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

En los últimos meses, la defensa insistió en que las enfermedades crónicas y la edad avanzada del empresario justificaban la concesión de arresto domiciliario, aunque los tribunales rechazaron los planteos y dispusieron únicamente el cambio de unidad penitenciaria.