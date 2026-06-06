El abuelo de Agostina sufrió una descompensación en medio de la investigación

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, fue internado tras sufrir una descompensación en medio del profundo impacto emocional por el femicidio. Mientras tanto, una prueba de ADN podría complicar seriamente la situación judicial de Osvaldo Fassetta.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba mientras el impacto emocional sigue golpeando con fuerza al entorno familiar de la adolescente. En las últimas horas, Miguel Heredia, abuelo de la víctima y principal vocero de la familia materna, debió ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación vinculada al estrés y al desgaste físico acumulado desde el crimen.

El hombre recibió atención médica y fue dado de alta horas después, aunque continuará bajo seguimiento profesional. Según explicó él mismo, deberá cumplir con medicación y controles para recuperarse.

“Vamos a tratar de hacer lo posible para recuperarnos, porque la lucha continúa y no voy a parar”, expresó Heredia, quien desde la desaparición de su nieta había encabezado los reclamos públicos de justicia y acompañado de cerca el avance de la causa.

Fuentes cercanas a la familia señalaron que el comerciante venía sosteniendo emocionalmente a sus allegados, especialmente a Melisa Heredia, madre de Agostina, quien también atraviesa un cuadro delicado de salud y permanece internada tras haber estado en terapia intensiva días atrás.

Mientras tanto, la investigación judicial sumó nuevos elementos que podrían agravar la situación procesal de Osvaldo Fassetta, detenido desde el jueves acusado de encubrimiento agravado.

Fassetta residía en la vivienda de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio, y ahora la Fiscalía analiza si tuvo una participación más activa en el crimen o en maniobras posteriores destinadas a ocultar pruebas.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con los resultados preliminares de la autopsia. Los peritos encontraron debajo de las uñas de Agostina dos rastros hemáticos que serán sometidos a estudios genéticos.

Para los investigadores, ese hallazgo podría confirmar que la adolescente intentó defenderse durante el ataque. En caso de que alguno de los perfiles coincida con el ADN de Fassetta, la acusación podría agravarse y pasar de encubrimiento a participación necesaria en el femicidio.

La figura penal implicaría penas similares a las previstas para el autor material del crimen.

Las sospechas sobre Fassetta crecieron además por inconsistencias detectadas en sus declaraciones ante la Justicia y en distintas entrevistas televisivas concedidas tras la desaparición de la menor.

El fiscal Raúl Garzón ordenó su detención luego de advertir contradicciones en su reconstrucción de los hechos y en los movimientos registrados durante las horas posteriores al crimen.

Además, durante los allanamientos realizados en la vivienda donde residía, la Policía encontró rastros hemáticos en una frazada que habría sido lavada con agua oxigenada, elemento que ahora forma parte de las pericias clave del expediente.

Los investigadores también analizan si Fassetta participó en un eventual intento de desviar la búsqueda de Agostina. Según consta en la causa, acompañó a la madre de la adolescente durante las primeras horas de la desaparición y aportó información que actualmente es considerada dudosa por los fiscales.

La causa continúa bajo estricta reserva mientras avanzan los estudios genéticos y nuevas medidas probatorias que podrían resultar determinantes para definir el futuro judicial de los detenidos.