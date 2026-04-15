Atlético cayó ante Barcelona pero avanzó a semifinales de la Champions

Atlético de Madrid perdió 2-1 ante Barcelona, pero avanzó a semifinales de la Champions gracias al resultado de la ida. PSG también se clasificó tras eliminar a Liverpool. La semana definirá a los otros dos semifinalistas del torneo.

Atlético de Madrid perdió 2-1 ante FC Barcelona en la capital española, pero logró clasificarse a las semifinales de la UEFA Champions League gracias a la ventaja obtenida en el partido de ida.

El equipo dirigido por Diego Simeone había ganado 2-0 la semana pasada en el Camp Nou, resultado que terminó siendo decisivo para avanzar de fase pese a la derrota de este martes.

El conjunto catalán, bajo la conducción de Hansi Flick, salió decidido a revertir la serie y logró ponerse rápidamente en ventaja con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres a los 4 y 24 minutos del primer tiempo.

Cuando parecía que el Barcelona podía ampliar la diferencia, el Atlético encontró el descuento a los 32 minutos a través de Ademola Lookman, tras una falla defensiva del conjunto local.

El segundo tiempo fue más equilibrado, con un Barcelona que intentó sin claridad y un Atlético que resistió el resultado que le aseguraba la clasificación. El equipo catalán sufrió además la expulsión de Eric García a los 79 minutos.

En el equipo madrileño fueron titulares los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giovanni Simeone y Julián Álvarez.

PSG también avanzó

En el otro partido de la jornada, Paris Saint-Germain volvió a imponerse sobre Liverpool FC, esta vez por 1-0 en Inglaterra, y selló su clasificación a semifinales.

El equipo dirigido por Luis Enrique, que había ganado 2-0 en la ida, aseguró el pase con un doblete de Ousmane Dembélé en la serie.

La jornada continuará con los cruces restantes que definirán a los otros semifinalistas: Arsenal FC recibirá a Sporting de Lisboa, mientras que Bayern Múnich enfrentará a Real Madrid.