Horror en Francia: hallaron asesinada a una nena secuestrada hace seis días

El asesinato de Lyhanna Bernard, una niña francesa de 11 años hallada muerta en un silo de trigo tras casi una semana desaparecida, conmociona al país. El principal sospechoso tiene antecedentes por abuso de menores y el caso ya genera comparaciones con el femicidio de Agostina Vega.

Francia atraviesa horas de profunda conmoción tras la confirmación del asesinato de Lyhanna Bernard, una niña de 11 años que había desaparecido hacía casi una semana en la localidad rural de Fleurence, en el sur del país. El caso generó fuerte impacto social y comenzó a ser comparado con el femicidio de Agostina Vega en Córdoba por las características del crimen y el perfil del principal sospechoso.

El cuerpo de la menor fue encontrado el jueves dentro de un silo de trigo en una granja abandonada ubicada a unos 15 kilómetros de su vivienda. La Policía francesa había desplegado un amplio operativo de búsqueda desde el 29 de mayo, día en que la niña fue vista por última vez.

A través de un comunicado oficial, la gendarmería informó que las tareas de rastrillaje condujeron a una propiedad rural aislada en el departamento de Gers, donde los investigadores hallaron el cadáver de una menor con vestimenta coincidente con la utilizada por Lyhanna al momento de su desaparición.

Horas después, el fiscal Olivier Naboulet confirmó oficialmente la identidad mediante análisis de ADN realizados tras la autopsia preliminar.

“Los resultados permitieron confirmar que el cuerpo hallado corresponde efectivamente a Lyhanna Bernard”, indicó el funcionario judicial, aunque aclaró que todavía resta determinar con precisión la causa de muerte.

Según explicó la Fiscalía, los médicos forenses continúan trabajando sobre las pericias médico-legales y, por el momento, no pudieron establecer oficialmente cómo fue asesinada la niña.

Mientras avanza la investigación, la causa ya tiene a un detenido: Jérôme Barella, un hombre de 41 años acusado formalmente de secuestro y detención ilegal.

El sospechoso es padre de un compañero de escuela de la víctima y quedó bajo la lupa no solo por las inconsistencias detectadas en su relato, sino también por su historial judicial. De acuerdo con medios franceses, registra al menos cinco denuncias previas por abuso sexual de menores.

Barella aseguró ante los investigadores que había dejado a Lyhanna en una pileta municipal luego de retirarla del colegio, aunque la versión comenzó a desmoronarse con el avance de las pruebas recolectadas durante los allanamientos y pericias.

El caso abrió un fuerte debate en Francia sobre posibles fallas del sistema judicial y de control de personas denunciadas por delitos sexuales. Incluso el presidente Emmanuel Macron calificó como “inaceptables” las eventuales irregularidades que permitieron que el acusado permaneciera en libertad pese a sus antecedentes.

La conmoción pública creció además por las similitudes que muchos medios y usuarios en redes sociales señalaron respecto al crimen de Agostina Vega en Córdoba: ambas víctimas eran menores de edad, desaparecieron en contextos cercanos a personas conocidas y las investigaciones avanzan bajo hipótesis de violencia extrema.

En Fleurence, vecinos y familiares realizaron marchas silenciosas y homenajes para exigir justicia por Lyhanna, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas del asesinato.