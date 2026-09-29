Investigan la muerte de un hombre atacado con una piedra en San Luis

Un hombre de 59 años murió en el barrio República de San Luis después de recibir un golpe en la cabeza con una piedra. Una vecina aseguró haber visto el ataque y la esposa de la víctima señaló a un conocido con quien mantenían conflictos. La Policía busca esclarecer el hecho.

Un hombre de 59 años murió este domingo tras ser atacado con una piedra en la cabeza en el barrio República de la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió entre las manzanas 42 y 43 y la Policía trabaja para determinar las circunstancias e identificar al presunto agresor.

El Centro de Operaciones Policiales recibió una alerta durante la tarde y envió efectivos al lugar. Al llegar, encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales. Personal médico confirmó posteriormente el fallecimiento.

Una vecina que llamó al 911 aseguró haber presenciado el ataque. Según su relato, un hombre golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra y luego escapó del lugar.

La esposa del fallecido también declaró ante los investigadores y señaló que el presunto agresor sería una persona conocida, con quien la familia mantenía conflictos de vieja data.

A partir de esos testimonios, los investigadores realizan las actuaciones correspondientes para reconstruir lo ocurrido y localizar al sospechoso. Hasta el momento, no se informó oficialmente que haya detenidos por el hecho.

La causa continúa bajo investigación y se esperan nuevas medidas para determinar cómo se produjo la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.