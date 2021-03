Por Kenia Benedetti

En medio de la polémica por el vacunatorio VIP, ayer en las redes sociales se desató unallamativa cuestión con Ricky Maravilla, cantante que recibió su vacuna contra el COVID en llamativas circunstancias.

Porque si bien tiene la edad para recibirla, lo hizo sin turno, contrario a lo que se indica en la página web de Vacunate, del gobierno de Salta.

Aunque contó que llamó al 148, el número donde se puede sacar turno en lugar de por Internet, dijo que fue a partir de un llamado de un familiar que se enteró que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando a las personas mayores de 70 años.

Y como él tiene 75 dijo: «Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño», contó en el ciclo Nosotros a la mañana.

De inmediato, Sandra Borghi interrumpió: «No es lo que dicen los protocolos, ¿Sabes que algo está mal? ¿O en Salta es así?». Él explicó: «No puedo opinar al respecto, puedo decir que había cinco personas mayores delante mío, hice la cola y cuando llegó el turno me anotaron, me pidieron documentos y me vacunaron y el 25 de marzo me tengo que dar la segunda dosis». Otra polémica por una vacuna y van?