Dibu Martínez mostró el ritual argentino que conquistó las redes

La Selección argentina disfrutó de un asado en Kansas City pese al fuerte temporal que afectó a la región. Emiliano “Dibu” Martínez compartió el momento en redes sociales y el video rápidamente se volvió viral.

La Selección argentina vivió una noche distinta en Kansas City, donde se prepara para el debut del próximo martes en el Mundial 2026, y compartió un tradicional asado en medio de un fuerte temporal que afectó a gran parte de la región estadounidense.

Mientras las autoridades locales emitían alertas meteorológicas por tormentas severas y riesgo de tornados, el plantel campeón del mundo mantuvo una de sus costumbres más emblemáticas y organizó una cena especial en la concentración.

El encargado de mostrar el momento fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien publicó en sus redes sociales un video que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.

“¡Mirá lo que es esto!”, expresó el arquero en las imágenes, donde se observó la parrilla funcionando pese a las fuertes ráfagas de viento y la intensa lluvia que azotaban el exterior del predio.

Junto al video, el arquero campeón del mundo acompañó la publicación con una frase que generó repercusión inmediata: “Contra viento y marea”.

En las imágenes también apareció Diego Iacovone, histórico parrillero de la Selección argentina y uno de los hombres de confianza del plantel para mantener intacta la tradición del asado durante cada concentración.

La reunión sirvió además como un momento de distensión para el grupo dirigido por Lionel Scaloni, que atraviesa los últimos días de preparación antes del estreno frente a Argelia por el Grupo J del Mundial.

El temporal que afectó a Kansas City obligó a las autoridades estadounidenses a emitir alertas preventivas y pedir a la población que permaneciera resguardada ante la posibilidad de fenómenos climáticos severos.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, existía riesgo de formación de tornados y fuertes tormentas eléctricas en distintos puntos del estado. Finalmente, el fenómeno no alcanzó la gravedad que se había pronosticado inicialmente.

Mientras afuera el clima generaba preocupación, dentro de la concentración argentina predominó un ambiente relajado y de camaradería, en una postal que rápidamente despertó miles de reacciones en redes sociales y reforzó el vínculo del plantel con los hinchas.

QUE NO SE APAGUE EL FUEGO El Dibu Martínez mostró la intimidad del asado de la Selección y cómo intentaban que no se apague el fuego en las parrillas, que fueron enviadas especialmente. pic.twitter.com/5cx9VZYcEQ — Claudio Savoia (@claudiosavoia) June 14, 2026