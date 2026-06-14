Canadá sufrió hasta el final pero evitó una derrota contra Bosnia en Toronto

Canadá empató 1 a 1 con Bosnia y Herzegovina en Toronto y consiguió el primer punto mundialista de su historia. Cyle Larin marcó el gol del empate para el anfitrión tras la ventaja inicial de Jovo Lukic.

Canadá rescató este viernes un empate 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina en el arranque del Grupo B del Mundial 2026 y evitó una derrota en su estreno como uno de los países anfitriones del torneo.

En un BMO Field colmado de hinchas en Toronto y con arbitraje del argentino Facundo Tello, el conjunto europeo se puso en ventaja en el primer tiempo gracias a un gol de Jovo Lukic, mientras que Cyle Larin selló la igualdad en el complemento para desatar el alivio del público local.

El resultado tuvo además un valor histórico para la selección canadiense, que consiguió sumar su primer punto en una Copa del Mundo después de sus participaciones sin unidades en México 1986 y Qatar 2022.

Desde el inicio, Canadá intentó asumir el protagonismo con presión alta y circulación rápida de pelota, aunque Bosnia y Herzegovina respondió con un planteo sólido, orden defensivo y mucha disciplina táctica.

La sorpresa llegó a los 20 minutos, cuando el conjunto europeo aprovechó una pelota aérea dentro del área. Tras un doble cabezazo, Lukic apareció para definir frente al arquero Maxime Crépeau y establecer el 1 a 0.

El gol golpeó al equipo dirigido por Jesse Marsch, que tuvo dificultades para encontrar espacios ante una defensa bosnia bien cerrada y con buenas respuestas de Nikola Vasilj bajo los tres palos.

En el complemento, Canadá salió decidido a buscar el empate y el entrenador movió el banco con cambios ofensivos. Los ingresos de Jacob Shaffelburg, Promise David y Cyle Larin le dieron más dinámica y profundidad al ataque local.

La insistencia canadiense finalmente tuvo recompensa a los 78 minutos. Larin apareció dentro del área y venció a Vasilj para marcar el 1 a 1 y encender nuevamente al público en Toronto.

Impulsado por el empate, Canadá fue por la victoria en el tramo final del encuentro y estuvo muy cerca de conseguirla. Sin embargo, una intervención salvadora de Tarik Muharemović sobre la línea evitó el segundo gol de los norteamericanos en los últimos minutos.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, dejó una buena imagen en su debut mundialista y mostró solidez colectiva frente a uno de los anfitriones del certamen.

Con el empate, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo B, cuya fecha inicial se completará con el duelo entre Suiza y Qatar en San Francisco.

En la próxima jornada, Canadá buscará su primera victoria en el torneo frente a Qatar, mientras que Bosnia y Herzegovina enfrentará a Suiza en un partido clave para las aspiraciones de clasificación.