Argentina recupera soldados clave a días del estreno ante Argelia

La Selección argentina sumó buenas noticias en la previa del debut ante Argelia. Marcos Senesi se entrenó por primera vez con el plantel y Emiliano “Dibu” Martínez evolucionó favorablemente de su lesión y se perfila como titular.

La Selección argentina completó este sábado una nueva jornada de entrenamientos en Kansas City con noticias alentadoras de cara al debut frente a Argelia por el Mundial 2026. Marcos Senesi tuvo su primera práctica con el plantel y Emiliano “Dibu” Martínez volvió a entrenarse con normalidad, mostrando señales positivas en su recuperación.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para el estreno del próximo martes a las 22, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, y empieza a recuperar piezas importantes en un momento clave de la preparación.

La principal novedad de la jornada fue la incorporación de Senesi, quien llegó durante la madrugada a Estados Unidos tras un extenso viaje desde Ibiza con varias escalas. A pesar del cansancio y las pocas horas de descanso, el defensor trabajó a la par del grupo.

El zaguero fue convocado en reemplazo de Leonardo Balerdi, desafectado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.

“Jugar un Mundial es todo, el sueño de cualquier chico cuando arranca a jugar a la pelota en el barrio”, expresó Senesi en declaraciones a la prensa tras arribar a Kansas City.

“Estoy muy contento, realmente feliz con esta chance. El objetivo ahora es aprovechar la oportunidad al máximo”, agregó el defensor surgido de San Lorenzo.

Otra de las noticias más esperadas pasó por la evolución de Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo volvió a entrenarse por segundo día consecutivo utilizando ambos guantes, luego de la fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió semanas atrás durante la temporada con Aston Villa.

Según pudo verse en la práctica, el arquero respondió bien físicamente y crecen las chances de que sea titular frente a Argelia.

“Todo bien, tengo al mejor fisio”, comentó el “Dibu” entre sonrisas, en referencia al trabajo de Pablo Capuchetti, integrante del cuerpo médico de la Selección.

Además, Lionel Scaloni recibió otras señales positivas en el entrenamiento. Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nico Paz, Nico González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel trabajaron junto al resto del plantel después de haber arrastrado molestias físicas durante los últimos días.

Por el momento, el único futbolista que continúa realizando tareas diferenciadas es Nicolás Tagliafico, quien sufrió una lesión en el sóleo y ya quedó descartado para el debut ante Argelia.

Incluso, el lateral izquierdo también está en duda para el segundo compromiso del Grupo J, previsto para el lunes 22 frente a Austria.

Con gran parte del plantel recuperado y el regreso progresivo de jugadores clave, la Selección argentina transita la recta final de la preparación con el foco puesto en comenzar el Mundial con una victoria.