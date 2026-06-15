Revocaron la prisión domiciliaria del policía acusado de golpear a un joven en San Luis

La Justicia de San Luis revocó la prisión domiciliaria del policía Matías Escudero, acusado de golpear brutalmente a un joven durante un procedimiento. El efectivo seguirá imputado y con prohibición de acercamiento a la víctima.

El Tribunal de Impugnaciones de San Luis revocó la prisión domiciliaria que pesaba sobre Matías Escudero, el policía acusado de propinarle una brutal golpiza a un joven en la capital provincial. El efectivo continúa imputado por lesiones graves agravadas, abuso de autoridad y apremios ilegales, aunque seguirá sujeto a restricciones de acercamiento y contacto con la presunta víctima.

La resolución fue adoptada este viernes por unanimidad, luego de que el tribunal hiciera lugar al recurso presentado por los abogados defensores Hugo Scarzo y Gabriel Varela.

La presidenta del Tribunal, Laura Molino, explicó durante la audiencia que la prisión domiciliaria había sido dispuesta inicialmente debido a la condición de policía del imputado y a la existencia de medidas probatorias pendientes, entre ellas informes médicos del Hospital Ramón Carrillo y una reconstrucción del hecho investigado.

Sin embargo, la magistrada sostuvo que esas diligencias ya fueron realizadas y que, por lo tanto, “los fines procesales que justificaron inicialmente la coerción se encuentran cumplidos”.

El tribunal consideró además que el eventual riesgo para la víctima puede ser neutralizado mediante la prohibición de acercamiento y contacto, sin necesidad de mantener una medida de restricción de libertad más severa.

“La prisión domiciliaria se impuso para resguardar cualquier tipo de entorpecimiento respecto de las evidencias pendientes”, señaló Molino, quien aclaró que la restricción accesoria seguirá vigente para proteger la integridad física del denunciante.

En ese sentido, la Justicia ratificó la prohibición para Escudero de acercarse o comunicarse con la víctima en un radio de 300 metros, incluyendo contactos por redes sociales, medios electrónicos o cualquier otra vía. La medida tendrá una vigencia de 120 días.

Durante la audiencia, la jueza también remarcó que la sola condición de integrante de una fuerza de seguridad no constituye por sí misma un riesgo procesal suficiente para justificar una medida de prisión domiciliaria.

El caso investiga un episodio ocurrido el 9 de abril en inmediaciones de la peatonal Mendoza, en el barrio 292 Viviendas de la ciudad de San Luis.

Según la acusación impulsada por la fiscal de Instrucción N°5, Débora Roy Gitto, Escudero participaba junto a otros efectivos de un procedimiento de identificación cuando habría actuado de forma abusiva y violenta contra Brian Arévalo, quien caminaba con su hijo y conversaba con un amigo.

La presunta agresión le provocó a la víctima fracturas en el rostro y el tabique nasal, de acuerdo con la investigación judicial.

Por la querella participaron los abogados Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Francisco Assat.

Tras la resolución, el Tribunal de Impugnaciones remitió las actuaciones a la Cámara de Apelaciones, que deberá determinar si corresponde avanzar hacia la realización del juicio oral. Fuentes judiciales señalaron que esa definición podría conocerse en un plazo aproximado de dos meses.