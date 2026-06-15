Scaloni probó dos esquemas y aún no confirmó el once titular

Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. Las principales dudas pasan por la defensa, donde el DT probó tanto una línea de cuatro como una de cinco jugadores.

La Selección argentina ajusta los últimos detalles antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia y Lionel Scaloni todavía mantiene incógnitas en la formación titular. Las principales dudas del entrenador pasan por el esquema defensivo y la conformación de la última línea, donde probó distintas variantes durante los entrenamientos previos.

El encuentro se disputará este martes desde las 22 (hora argentina) y marcará el inicio del camino del conjunto albiceleste en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Durante las últimas prácticas, Scaloni alternó entre un sistema 4-4-2 y una línea de cinco defensores. La ausencia de Nicolás Tagliafico, que arrastra una lesión, obligó al cuerpo técnico a ensayar modificaciones en el sector izquierdo de la defensa.

En una de las pruebas tácticas, el entrenador paró una línea de cuatro integrada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Luego ingresó Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo, mientras que Lisandro Martínez pasó al centro de la zaga y Romero dejó el equipo.

La posibilidad de utilizar cinco defensores tampoco fue descartada. En ese esquema, Giuliano Simeone y Nicolás González actuaron como carrileros, mientras que Romero, Otamendi y Lisandro Martínez integraron la línea central.

La decisión final dependerá del tipo de partido que imagine Scaloni frente a Argelia y del equilibrio que busque entre solidez defensiva y presencia ofensiva por las bandas.

Más allá de las variantes en defensa, el mediocampo aparece prácticamente definido. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serían titulares nuevamente, en una estructura que se mantiene como la base futbolística del ciclo campeón del mundo.

En ataque, Lionel Messi tiene su lugar asegurado y Lautaro Martínez corre con ventaja sobre Julián Álvarez para acompañarlo en la delantera. El delantero del Inter llega con un gran presente goleador y podría iniciar el torneo desde el arranque.

Otra de las disputas se da por el cuarto volante ofensivo. Thiago Almada aparece como el principal candidato para meterse entre los titulares, mientras que Nicolás Paz llega con algunas molestias físicas y Giuliano Simeone también pelea por un lugar.

Argentina buscará comenzar el Mundial con una victoria ante un seleccionado argelino que apuesta por el orden táctico y la velocidad en ataque. Scaloni, mientras tanto, mantiene el hermetismo habitual y recién definiría el equipo horas antes del partido.

La probable formación albiceleste sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.