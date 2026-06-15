Operativo vial en San Luis terminó con tres actas por alcoholemia

Tres personas fueron detectadas con alcoholemia positiva durante un operativo policial realizado sobre avenida Lafinur, en la ciudad de San Luis. Una conductora registró el nivel más alto de alcohol en sangre, con 1,08 gramos por litro.

Tres conductores fueron detectados con alcoholemia positiva durante un operativo de control vehicular realizado este viernes en la ciudad de San Luis. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Patrulla de Infantes y se desarrolló sobre avenida Lafinur al 1100, en el marco de las acciones de prevención y seguridad vial impulsadas por la Policía provincial.

Según informaron fuentes policiales, durante el operativo se realizaron controles de documentación, identificación de personas y test de alcoholemia a distintos automovilistas que circulaban por la zona.

El primer caso correspondió a un hombre de 59 años que manejaba un Chevrolet Astra y registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

Más tarde, una mujer de 65 años que conducía un Renault Sandero arrojó 1,08 g/l en el test, convirtiéndose en el nivel más alto detectado durante la jornada.

El tercer conductor involucrado fue un hombre de 60 años que circulaba en un Volkswagen Gol y dio positivo con 0,09 g/l de alcohol en sangre.

En los tres casos, los efectivos labraron las correspondientes actas de infracción por incumplir las normas de tránsito vigentes.

Desde la fuerza de seguridad señalaron además que los vehículos no fueron retenidos, ya que quedaron a cargo de conductores designados que presentaron resultado negativo en los controles realizados en el lugar.

Los operativos de alcoholemia forman parte de las medidas preventivas que la Policía de San Luis lleva adelante en distintos puntos de la capital provincial con el objetivo de reducir riesgos viales y prevenir siniestros de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.