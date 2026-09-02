Revocaron el beneficio a un cirujano acusado por una cirugía mamaria: qué dijo la víctima

Un tribunal revocó la probation que una jueza había otorgado a un cirujano acusado de lesiones culposas en una causa por presunta mala praxis. La decisión tuvo en cuenta el testimonio de la joven que denunció complicaciones luego de una cirugía de implantes mamarios. Los magistrados cuestionaron que la víctima no hubiera sido escuchada antes de conceder el beneficio y consideraron insuficiente la reparación económica ofrecida.

La Cámara revocó la probation otorgada al cirujano Samir Nofal, imputado por lesiones culposas en una causa por presunta mala praxis tras una cirugía de implantes mamarios. El beneficio había sido concedido el 20 de junio por la jueza Luciana Banó e incluía tareas comunitarias y el pago de una indemnización para evitar la realización del juicio.

La decisión fue modificada luego de la apelación presentada por la querella. Durante la audiencia, la paciente relató las complicaciones que, según denunció, atravesó después de la intervención: apertura de la herida, supuración, suturas realizadas en un consultorio, un intento fallido de injerto de piel, necrosis, retiro de las prótesis y secuelas físicas y emocionales.

La joven también sostuvo que durante el tratamiento posterior se habrían realizado algunas prácticas sin su consentimiento y, según su relato, posiblemente sin anestesia.

Su testimonio tuvo un peso central en la decisión del tribunal integrado por Laura Molino, Yanina del Viso y Jorge Sabaini Zapata. La mujer cuestionó además la reparación económica propuesta por Nofal, que consistía en el pago de nueve millones de pesos en tres cuotas.

“No me alcanza para cubrir la cirugía original ni mucho menos las posteriores a las que me tuve que someter. Sin contar las que tengo pendientes todavía”, sostuvo durante la audiencia.

La denunciante también manifestó que no consideraba justo que la respuesta al caso quedara limitada al pago de la suma ofrecida y a la realización de tareas comunitarias.

En su resolución, los magistrados cuestionaron el procedimiento utilizado para conceder la probation y remarcaron que las víctimas tienen derecho a participar y ser escuchadas durante el proceso penal.

“No alcanza con citar a sus abogados. La persona afectada debe ser notificada personalmente y tener la posibilidad de expresarse antes de que el juez tome una decisión”, señalaron los integrantes de la Cámara.

El tribunal destacó que esa participación debe ser “real, efectiva y previa” y consideró que escuchar a la joven durante la instancia de apelación no reemplazaba la oportunidad que debía haber tenido antes de que se resolviera la probation.

Los jueces también analizaron la reparación económica. En ese sentido, señalaron que no alcanza con que exista un ofrecimiento, sino que deben evaluarse la magnitud del daño denunciado, lo planteado por la víctima y las posibilidades económicas del imputado.

En ese análisis, consideraron que existía una “desproporción abismal” entre las consecuencias denunciadas y los nueve millones de pesos ofrecidos. Según el tribunal, teniendo en cuenta la situación económica de Nofal, la suma propuesta “no representaba el máximo esfuerzo que podía realizar”.

Finalmente, la Cámara cuestionó que la resolución de primera instancia no hubiera incorporado una mirada con perspectiva de género. Los magistrados recordaron que los jueces tienen la obligación de aplicar ese enfoque y remarcaron que “no es opcional ni depende solamente de la calificación legal que haya dado la Fiscalía”.

Con estos argumentos, el tribunal revocó la probation concedida al cirujano y dejó sin efecto el beneficio que le permitía evitar el juicio bajo las condiciones establecidas por la jueza Banó.