Volcó un camión en San Luis y decenas de personas se llevaron todo

Un camión Volvo que viajaba hacia Mendoza volcó durante la madrugada en el kilómetro 798 de la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor sufrió lesiones que no revestirían gravedad. Mientras se realizaba el operativo policial, numerosas personas se acercaron al lugar y retiraron parte de la mercadería que había quedado desparramada sobre la ruta.

Un camión Volvo que transportaba una variada carga volcó durante la madrugada de este martes en el kilómetro 798 de la Autopista de las Serranías Puntanas, en el tramo ubicado entre el Autódromo “Rosendo Hernández” y el Centro de Disposición Final de Residuos, en el oeste de la ciudad de San Luis.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:30, cuando el vehículo, que se dirigía hacia Mendoza, perdió el control por causas que todavía no fueron determinadas. El camión salió de la calzada, mordió la banquina y luego regresó a la ruta, donde impactó contra postes de iluminación ubicados en el cantero central antes de volcar.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y fue asistido por una unidad de emergencias. Según las primeras evaluaciones, las heridas no revestirían gravedad.

El vuelco provocó que parte de la mercadería quedara esparcida en la zona. Mientras se desarrollaba el operativo policial y una grúa trabajaba para retirar el vehículo, un importante número de personas se acercó al lugar y comenzó a retirar los productos que habían quedado expuestos.

Entre los elementos que fueron llevados había ropa, perfumes, hornos, rollos de cables, vasos, platos, cremas y bidones de detergente, entre otros artículos.

La situación fue registrada en videos y fotografías que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales. El retiro de mercadería de camiones accidentados es un fenómeno que ya se ha registrado en otras oportunidades en distintos puntos de la provincia.