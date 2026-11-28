Una fumigación aérea denunciada en Nueva Escocia habría dispersado tres agroquímicos sobre una zona rural de San Luis. Murieron cerca de 50 aves y cinco perros resultaron intoxicados. La ONG Peludos alertó sobre los posibles riesgos ambientales, mientras la empresa señalada negó haber realizado la aplicación.

La fumigación aérea denunciada en el paraje Nueva Escocia, en el departamento Pedernera, San Luis, habría involucrado una combinación de tres agroquímicos: Abamectina, Controller EH y Picloram. La identificación fue realizada por la organización ambientalista Peludos a partir de imágenes de bidones difundidas en redes sociales, luego de que el episodio provocara la muerte de aves de corral y la intoxicación de cinco perros.

El hecho ocurrió el sábado 21 de noviembre, cuando una avioneta sobrevoló a baja altura una zona rural cercana a Villa Mercedes y a una escuela. Según la denuncia, la aplicación habría alcanzado una granja y provocado la muerte de casi 50 gallinas y gansos, además de afectar a varios animales domésticos.

En un primer momento, se sospechó que la sustancia utilizada podía contener organofosforados. Sin embargo, integrantes de Peludos señalaron que, al observar los envases que aparecían en publicaciones vinculadas a una empresa fumigadora, identificaron otros componentes que consideran de mayor complejidad y peligrosidad.

Entre ellos mencionaron la Abamectina, un insecticida y acaricida que actúa sobre el sistema nervioso de los organismos; Controller EH, un producto cuya composición y riesgos específicos deben verificarse mediante su etiqueta y ficha de seguridad; y Picloram, un herbicida que puede persistir en el ambiente y afectar vegetación sensible.

Desde la organización advirtieron que la dispersión de estas sustancias podría representar un riesgo para animales, personas y fuentes de agua. También señalaron que, según las condiciones meteorológicas, las partículas pueden trasladarse más allá del campo donde se realizó la aplicación.

La denuncia ya llegó a la Justicia por iniciativa de los propietarios del establecimiento afectado, quienes sostienen que no contrataron el servicio de fumigación. Una de las hipótesis es que la aplicación estuviera destinada a campos vecinos y que los productos llegaran a la granja por el viento o por el descarte de restos de la carga de la aeronave.

La empresa ME Servicios Agroaéreos, mencionada en las publicaciones que circularon tras el episodio, negó haber realizado la aplicación. Su responsable, Marcelo Ellena, aseguró que la firma es ajena al hecho y sostuvo que el video difundido no permite establecer dónde ni cuándo fue registrado.

En paralelo, la Secretaría de Ambiente de San Luis realizó inspecciones en el lugar para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. La intervención busca determinar las circunstancias de la aplicación y evaluar sus posibles consecuencias.

En cuanto a los perros afectados, Peludos informó que tres de ellos —Max, Dina y Homero— continuaban internados y bajo tratamiento veterinario. La agrupación sostuvo que conocer los posibles componentes de la mezcla permitiría orientar mejor la atención, ya que inicialmente los animales habían sido tratados ante la sospecha de intoxicación por organofosforados.

La ONG también señaló que se necesitaba Lipofundín, una emulsión lipídica que, según explicó, podría ser importante para el tratamiento. Por el momento, no se difundieron resultados de análisis toxicológicos que confirmen qué sustancias provocaron los cuadros clínicos.