La Cámara alta aprobó la reforma electoral impulsada por Javier Milei con 43 votos a favor y 29 en contra. El proyecto suspende las PASO para 2027, incorpora Ficha Limpia y modifica las reglas de publicidad, debates presidenciales y veda electoral. Ahora deberá ser tratado por Diputados.

El Senado aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos, 29 negativos y ninguna abstención, consiguió media sanción y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

La sesión, que se extendió durante más de cinco horas, fue presidida por Bartolomé Abdala. La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje de Milei a Paraguay.

El proyecto llegó al recinto después de una negociación que redujo su extensión de 79 a 25 artículos. El texto combina modificaciones permanentes al sistema electoral con una disposición transitoria que suspende las primarias únicamente para 2027.

Qué cambios propone la reforma electoral

Uno de los puntos centrales es la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante el próximo año. La medida no implica su eliminación definitiva, sino que establece una excepción para los comicios de 2027.

La iniciativa también incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impide presentar candidaturas a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. Además, habilita la afiliación digital a los partidos políticos, que convivirá con el mecanismo tradicional.

Entre las modificaciones permanentes se incluyen:

Publicidad electoral: reduce del 5% al 2,5% el tiempo de programación destinado a espacios gratuitos de campaña en medios audiovisuales.

Debates presidenciales: deja de ser obligatorio el debate en primera vuelta y mantiene esa exigencia únicamente para un eventual balotaje.

Veda electoral: elimina restricciones para actividades comerciales y espectáculos durante la jornada electoral.

Parlasur: modifica el mecanismo de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

Boleta Única de Papel: incorpora modificaciones al sistema, entre ellas la posibilidad de votar una lista completa mediante una sola marca.

El oficialismo defendió el proyecto y el peronismo lo rechazó

El miembro informante fue el senador fueguino Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien explicó que el texto aprobado quedó organizado en tres capítulos.

Durante su exposición, defendió la afiliación digital y el régimen de Ficha Limpia como herramientas para modificar el funcionamiento de los partidos y las condiciones de acceso a las candidaturas.

Las críticas más fuertes llegaron desde el bloque justicialista. El senador pampeano Daniel Bensusán cuestionó la suspensión de las primarias y sostuvo que el oficialismo buscaba evitar que surgieran candidatos competitivos dentro de las alianzas opositoras.

También calificó el proyecto como un «mamarracho» y cuestionó que se modificaran las reglas electorales sin una reforma integral del sistema.

Por su parte, Eduardo «Wado» de Pedro vinculó la iniciativa con la situación económica y sostuvo que el Gobierno buscaba cambiar las reglas electorales frente al desgaste de su modelo económico.

Jorge Capitanich también cuestionó el capítulo de Ficha Limpia. Según planteó, implementar esa herramienta sin una reforma judicial profunda podría derivar en un sistema de «voto calificado».

Bullrich defendió la suspensión de las PASO

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa antes del comienzo del debate y sostuvo que la reforma permitirá reducir la cantidad de convocatorias electorales.

«El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección», afirmó. También expresó su deseo de que las provincias puedan unificar sus calendarios electorales para concentrar las votaciones en una misma jornada.

Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó en manos de Diputados. El oficialismo buscará avanzar con su aprobación durante las sesiones extraordinarias de diciembre, aunque todavía necesita reunir los respaldos parlamentarios para convertir la iniciativa en ley.

La suspensión de las PASO para 2027, por lo tanto, todavía no está vigente: dependerá de que la Cámara baja apruebe el texto.